MP के चर्च में प्रार्थना सभा की आड़ में कराया जा रहा था मतांतरण, हिंदू संगठनों ने लगाया आरोप
मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक चर्च में हिंदू संगठनों ने मतांतरण का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। चर्च परिसर में जय श्रीराम के नारे लगे, जिसका दूसरे पक्ष ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के एक चर्च में हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने मतांतरण का आरोप लगाते हुए रविवार दोपहर जमकर हंगामा किया। कार्यकर्ता चर्च परिसर में जय श्रीराम के नारे लगाते हुए घुस गए। इसका दूसरे पक्ष के लोगों ने विरोध किया। कहासुनी बढ़ी और धक्का-मुक्की होते हुए मारपीट हो गई। प्रार्थना सभा के लिए रखीं कुर्सियां एक-दूसरे पर फेंकी गईं। पुलिस ने हंगामा शांत कराया।
घटना माढ़ोताल क्षेत्र के शिव शक्ति नगर स्थित चर्च की है। यहां रविवार को प्रार्थना सभा थी। क्रिसमस से पूर्व होने वाली इस प्रार्थना में काफी संख्या में लोग शामिल थे। दोपहर 12 बजे हिंदू संगठन के कार्यकर्ता चर्च के अंदर दाखिल हुए और चर्च में मतांतरण का आरोप लगाने लगे। वे श्रीराम के जयकारों के साथ मतांतरण नहीं होने देंगे जैसे नारे लगा रहे थे। इस पर प्रार्थना सभा में शामिल लोग विरोध करने लगे। विवाद बढ़ता, उससे पहले पुलिस ने पहुंचकर स्थिति संभाली। दोनों पक्षों की ओर से एक-दूसरे के खिलाफ शिकायत की गई है।
हिंदू संगठन का क्या कहना है?
हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने पुलिस को बताया कि चर्च में प्रार्थना सभा की आड़ में मतांतरण किए जाने की जानकारी मिली थी। मौके पर पहुंचकर चर्च के पदाधिकारियों से इतनी भीड़ जुटने का कारण पूछा गया तो वे विवाद करने लगे। कुछ लोगों ने लोहे की रॉड और हॉकी से हमला कर दिया।
बता दें कि शनिवार को भी जबलपुर में नर्मदा रोड स्थित चर्च में मतांतरण कराए जाने की सूचना पर हिंदू संगठन और चर्च में जुटे लोग आमने-सामने हो गए थे।
निर्माणाधीन चर्च ढहाया
वहीं, शिवपुरी जिले में कुछ गांवों में आदिवासी व भील परिवारों के लोगों का मतांतरण कराए जाने की सूचना पर पुलिस गुढाल डांग गांव पहुंची, प्रशासन व वन विभाग की टीम ने वहां निर्माणाधीन चर्च को ढहा दिया। बदरवास थाना प्रभारी ने बताया कि विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की शिकायत थी कि सरकारी शिक्षक और पटवारी चर्च बनवाकर मतांतरण करा रहे हैं। मौके पर वन विभाग की जमीन पर अवैध निर्माण पाया गया।
