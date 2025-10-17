'हिंदू लड़कियां अनजान प्रशिक्षकों वाले जिम में न जाएं', भाजपा विधायक ने घर पर योग करने की दी सलाह

पीटीआई, मुंबई। भाजपा विधायक गोपीचंद पडलकर ने गुरुवार को एक बड़ी साजिश का हवाला देते हुए कहा कि कालेज जाने वाली हिंदू लड़कियों को जिम न जाकर घर पर ही योग करना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता होता कि वहां प्रशिक्षक कौन है।

महाराष्ट्र के बीड जिले में एक सभा को संबोधित करते हुए पडलकर ने किसी का नाम लिए बिना दावा किया कि वे महिलाओं को लुभा रहे हैं। उनका संकेत एक अन्य समुदाय के लोगों की ओर था।

उन्होंने कहा कि हिंदू लड़कियों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि वे ऐसे जिम न जाएं जहां आपको पता ही नहीं कि प्रशिक्षक कौन है। बेहतर होगा कि आप घर पर ही योग करें। आपको नहीं पता कि यह कितनी बड़ी साजिश है। हिंदू युवतियों को घर पर ही योग या व्यायाम करना चाहिए। उन्हें इसके लिए जिम जाने की आवश्यकता नहीं है।