Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    'हिंदू लड़कियां अनजान प्रशिक्षकों वाले जिम में न जाएं', भाजपा विधायक ने घर पर योग करने की दी सलाह

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 12:04 AM (IST)

    भाजपा विधायक गोपीचंद पडलकर ने गुरुवार को एक बड़ी साजिश का हवाला देते हुए कहा कि कालेज जाने वाली हिंदू लड़कियों को जिम न जाकर घर पर ही योग करना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता होता कि वहां प्रशिक्षक कौन है। उन्होंने कहा कि हिंदू युवतियों को घर पर ही योग या व्यायाम करना चाहिए। उन्हें इसके लिए जिम जाने की आवश्यकता नहीं है।

    prefferd source google
    Hero Image

    'हिंदू लड़कियां अनजान प्रशिक्षकों वाले जिम में न जाएं'- भाजपा विधायक (फोटो- मेटा)

    पीटीआई, मुंबईभाजपा विधायक गोपीचंद पडलकर ने गुरुवार को एक बड़ी साजिश का हवाला देते हुए कहा कि कालेज जाने वाली हिंदू लड़कियों को जिम न जाकर घर पर ही योग करना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता होता कि वहां प्रशिक्षक कौन है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    महाराष्ट्र के बीड जिले में एक सभा को संबोधित करते हुए पडलकर ने किसी का नाम लिए बिना दावा किया कि वे महिलाओं को लुभा रहे हैं। उनका संकेत एक अन्य समुदाय के लोगों की ओर था।

    उन्होंने कहा कि हिंदू लड़कियों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि वे ऐसे जिम न जाएं जहां आपको पता ही नहीं कि प्रशिक्षक कौन है। बेहतर होगा कि आप घर पर ही योग करें। आपको नहीं पता कि यह कितनी बड़ी साजिश है। हिंदू युवतियों को घर पर ही योग या व्यायाम करना चाहिए। उन्हें इसके लिए जिम जाने की आवश्यकता नहीं है।

    उन्होंने कहा कि बिना पहचान पत्र के कलेज जाने वाले युवाओं की पहचान होनी चाहिए। उनके प्रवेश पर रोक लगा दी जानी चाहिए। सांगली जिले के जाट से भाजपा विधायक ने कहा कि इसके लिए हमें एक मजबूत प्रतिरोधक तंत्र बनाने की आवश्यकता है।