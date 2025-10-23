Language
    हिमालयी हिमनद झीलों में 14 साल में हुई 9.24% की वृद्धि, केंद्रीय जल निकाय रिपोर्ट में खुलासा

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 10:21 PM (IST)

    केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले 14 वर्षों में हिमालयी क्षेत्र में हिमनद झीलों का विस्तार 9.24% हुआ है। 2025 तक, इन झीलों का क्षेत्रफल 5.79 लाख हेक्टेयर होने का अनुमान है। भारत में 428 हिमनद झीलों का विस्तार हुआ है, जिससे बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इन झीलों की निगरानी आपदा प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण है।

    हिमालयी हिमनद झीलों में 14 साल में हुई 9.24% की वृद्धि।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले 14 सालों में हिमालयी क्षेत्र में हिमनद झीलों और अन्य जल निकायों का विस्तार 9.24 प्रतिशत हुआ है। यह रिपोर्ट जलवायु परिवर्तन के प्रभावों पर प्रकाश डालती है। इसमें कहा गया है कि हिमनद झीलों और जल निकायों का कुल क्षेत्रफल 2011 में 5.30 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 2025 में 5.79 लाख हेक्टेयर हो जाएगा।

    आयोग की मासिक निगरानी रिपोर्ट हिमालयी क्षेत्र में जल निकायों पर नजर रखती है। इसकी अगस्त की रिपोर्ट, जिसे अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है, उसमें कहा गया है कि सिकुड़ते ग्लेशियर और हिमनद झीलों का विस्तार इस क्षेत्र में ग्लोबल वार्मिंग के सबसे स्पष्ट संकेत बन गए हैं।

    सीडब्ल्यूसी ने कहा कि 14 सालों की अवधि में 1,435 हिमनद झीलों और जल निकायों के जल विस्तार क्षेत्र में वृद्धि हुई है, जबकि 1,008 में कमी दर्ज की गई है।

    भारत में स्थित 428 हिमनद झीलों का विस्तार हुआ

    रिपोर्ट में कहा गया है कि आयोग गूगल अर्थ इंजन के माध्यम से उच्च-रिजॉल्यूशन सेंटिनल उपग्रह डेटा का उपयोग करके 2,843 हिमनद झीलों और जल निकायों की निगरानी करता है। इनमें से, भारत में स्थित 428 हिमनद झीलों का विस्तार हुआ है और "आपदा तैयारियों के लिए गहन निगरानी" की आवश्यकता है। इनमें लद्दाख में 133, जम्मू और कश्मीर में 50, हिमाचल प्रदेश में 13, उत्तराखंड में सात, सिक्किम में 44 और अरुणाचल प्रदेश में 181 झीलें शामिल हैं।

    झीलों के आकार में वृद्धि से हिमनद झील विस्फोट का खतरा

    सीडब्ल्यूसी की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में हिमनद झीलों का कुल जल विस्तार क्षेत्र 2011 में 1,995 हेक्टेयर से बढ़कर 2025 में 2,445 हेक्टेयर हो गया, जो 22.56 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। आयोग ने चेतावनी दी है कि झीलों के आकार में वृद्धि से हिमनद झील विस्फोट बाढ़ (जीएलओएफ) का खतरा बढ़ जाता है। अस्थिर हिमोढ़ बांधों के टूटने से अचानक बाढ़ आती है, जिससे नीचे की ओर व्यापक क्षति हो सकती है।

    विस्फोट की घटनाओं का प्रत्यक्ष पूर्वानुमान लगाना संभव नहीं

    रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्तमान जानकारी के साथ विस्फोट की घटनाओं का प्रत्यक्ष पूर्वानुमान लगाना संभव नहीं है, जिससे निरंतर निगरानी के महत्व पर जोर दिया गया है।

    मासिक निगरानी रिपोर्टें पूर्व चेतावनी प्रणालियों को सहायता प्रदान करने के लिए केंद्रीय और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों के साथ साझा की जाती हैं, और व्यापक पहुंच के लिए केंद्रीय आपदा प्रबंधन आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाती हैं।

    भारतीय नदी बेसिनों के हिमनद झील एटलस 2023 के अनुसार, हिमालयी नदी घाटियों में 0.25 हेक्टेयर से बड़ी 28,043 हिमनद झीलों का मानचित्रण किया गया है, जिनमें से 7,570 भारत में स्थित हैं।

    (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)

