हिमालयी हिमनद झीलों में 14 साल में हुई 9.24% की वृद्धि, केंद्रीय जल निकाय रिपोर्ट में खुलासा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले 14 सालों में हिमालयी क्षेत्र में हिमनद झीलों और अन्य जल निकायों का विस्तार 9.24 प्रतिशत हुआ है। यह रिपोर्ट जलवायु परिवर्तन के प्रभावों पर प्रकाश डालती है। इसमें कहा गया है कि हिमनद झीलों और जल निकायों का कुल क्षेत्रफल 2011 में 5.30 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 2025 में 5.79 लाख हेक्टेयर हो जाएगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आयोग की मासिक निगरानी रिपोर्ट हिमालयी क्षेत्र में जल निकायों पर नजर रखती है। इसकी अगस्त की रिपोर्ट, जिसे अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है, उसमें कहा गया है कि सिकुड़ते ग्लेशियर और हिमनद झीलों का विस्तार इस क्षेत्र में ग्लोबल वार्मिंग के सबसे स्पष्ट संकेत बन गए हैं।

सीडब्ल्यूसी ने कहा कि 14 सालों की अवधि में 1,435 हिमनद झीलों और जल निकायों के जल विस्तार क्षेत्र में वृद्धि हुई है, जबकि 1,008 में कमी दर्ज की गई है। भारत में स्थित 428 हिमनद झीलों का विस्तार हुआ रिपोर्ट में कहा गया है कि आयोग गूगल अर्थ इंजन के माध्यम से उच्च-रिजॉल्यूशन सेंटिनल उपग्रह डेटा का उपयोग करके 2,843 हिमनद झीलों और जल निकायों की निगरानी करता है। इनमें से, भारत में स्थित 428 हिमनद झीलों का विस्तार हुआ है और "आपदा तैयारियों के लिए गहन निगरानी" की आवश्यकता है। इनमें लद्दाख में 133, जम्मू और कश्मीर में 50, हिमाचल प्रदेश में 13, उत्तराखंड में सात, सिक्किम में 44 और अरुणाचल प्रदेश में 181 झीलें शामिल हैं।

झीलों के आकार में वृद्धि से हिमनद झील विस्फोट का खतरा सीडब्ल्यूसी की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में हिमनद झीलों का कुल जल विस्तार क्षेत्र 2011 में 1,995 हेक्टेयर से बढ़कर 2025 में 2,445 हेक्टेयर हो गया, जो 22.56 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। आयोग ने चेतावनी दी है कि झीलों के आकार में वृद्धि से हिमनद झील विस्फोट बाढ़ (जीएलओएफ) का खतरा बढ़ जाता है। अस्थिर हिमोढ़ बांधों के टूटने से अचानक बाढ़ आती है, जिससे नीचे की ओर व्यापक क्षति हो सकती है।