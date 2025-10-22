बैंक लॉकर में मिले 15 के लाख पुराने नोट बदले जाएंगे? बीकानेर मामले में हाईकोर्ट ने केंद्र और RBI से मांगा जवाब

जागरण संवाददाता, जयपुर। राजस्थान उच्च न्यायालय की जोधपुर बेंच ने सील बैंक लॉकर में मिले 15 लाख 50 हजार 500 रुपये के बंद हो चुके नोटों को बदलने के मामले में केंद्र सरकार और आरबीआइ से जवाब मांगा है। बीकानेर के रणवीर सिंह ने तीन अक्टूबर को उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हाईकोर्ट ने केंद्र, RBI से जवाब मांगा न्यायालय ने केंद्र सरकार, आरबीआइ और ओरिएंटल बैंक आफ कामर्स सहित अन्य को नोटिस जारी किया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव कुमार शर्मा और न्यायाधीश अनुरूप संधी की पीठ ने सभी पक्षों से चार सप्ताह में जवाब देने का निर्देश दिया है। याचिका में रणवीर सिंह ने बताया कि उनके पिता चंद्र सिंह का निधन हो गया था और उनके बैंक लाकर को उत्तराधिकार विवाद के कारण कई वर्षों तक न्यायालय और बैंक की अभिरक्षा में सील रखा गया था।