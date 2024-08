गर्ल्स हॉस्टल के वॉशरूम में हिडन कैमरा मिलने पर CM नायडू ने लिया एक्शन, 300 फोटो और वीडियोज हुई थीं लीक

मुख्यमंत्री के निर्देश पर राज्य के मंत्री के. रविन्द्र ने कृष्णा जिले के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के साथ शुक्रवार को कॉलेज पहुंचे। छात्राओं ने रविंद्र से कहा कि प्रबंधन ने वाशरूम में खुफिया कैमरे पाए जाने के मुद्दे को दबाने का प्रयास किया। इस मामले में शिकायत दर्ज कराने वाली छात्राओं को धमकाया गया। इस मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।

Protests broke out at SR Gudlavalleru Engineering College in Andhra Pradesh's Krishna district after a hidden camera was allegedly found in the girls' hostel washroom, with videos reportedly circulating among the students.



