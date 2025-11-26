बंगाल में छात्राओं से छेड़छाड़ करने रोका तो हेडमास्टर पर किया हमला, तीन लोगों को पुलिस ने दबोचा

पीटीआई, मालदा। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में मंगलवार को छात्राओं के साथ छेड़छाड़ का विरोध करने पर एक स्कूल के प्रधानाध्यापक पर हमला किया गया। इनायतपुर में हुई घटना के सिलसिले में तीन लोगों को हिरासत में लिया गया।

प्रधानाध्यापक बदीउज जमान ने मानिकचक इलाके के तीन युवकों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने उन पर तब हमला किया जब उन्होंने उन्हें स्कूल के गेट के सामने खड़े होकर छात्राओं को परेशान न करने को कहा था।