बंगाल में छात्राओं से छेड़छाड़ करने रोका तो हेडमास्टर पर किया हमला, तीन लोगों को पुलिस ने दबोचा
पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में मंगलवार को छात्राओं के साथ छेड़छाड़ का विरोध करने परएक स्कूल के प्रधानाध्यापक पर हमला किया गया। इनायतपुर में हुई घटना के सिलसिले में तीन लोगों को हिरासत में लिया गया। प्रधानाध्यापक बदीउज जमान ने मानिकचक इलाके के तीन युवकों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है।
पीटीआई, मालदा। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में मंगलवार को छात्राओं के साथ छेड़छाड़ का विरोध करने पर एक स्कूल के प्रधानाध्यापक पर हमला किया गया। इनायतपुर में हुई घटना के सिलसिले में तीन लोगों को हिरासत में लिया गया।
प्रधानाध्यापक बदीउज जमान ने मानिकचक इलाके के तीन युवकों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने उन पर तब हमला किया जब उन्होंने उन्हें स्कूल के गेट के सामने खड़े होकर छात्राओं को परेशान न करने को कहा था।
इसके बाद प्रधानाध्यापक पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया और उनको घायल कर दिया। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने तीनों को निकटवर्ती इलाकों से हिरासत में ले लिया।
स्थानीय लोगों ने बताया कि स्कूल जाने वाली लड़कियां लंबे समय से युवकों के एक समूह द्वारा छेड़छाड़ की शिकायत करती रही हैं, जो सुबह और दोपहर के समय स्कूल गेट के पास भीड़ लगा देते हैं। पुलिस अधिकारी ने बताया कि स्कूल के पास गश्त बढ़ा दी गई है।
