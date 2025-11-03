ASI के फिजिकल टेस्ट में दौड़ते समय हेड कॉन्स्टेबल को आया हार्ट अटैक, मौत से सदमे में परिवार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। उदयपुर में एएसआई पदोन्नति के लिए चल रही फिजिकल परीक्षा के दौरान शनिवार सुबह एक हेड कॉन्स्टेबल की हार्ट अटैक से मौत हो गई। यह हादसा फतेहसागर स्थित रानी रोड पर हुआ, जहां राजस्थान पुलिस के हेड कॉन्स्टेबल्स का प्रमोशन हेतु फिजिकल टेस्ट आयोजित किया गया था।

जानकारी के अनुसार 36 वर्षीय हेड कॉन्स्टेबल जब्बर सिंह ने लगभग 2 किलोमीटर की दौड़ पूरी की थी कि अचानक उन्हें सीने में दर्द हुआ और वे गिर पड़े। वहां मौजूद पुलिसकर्मी तुरंत उन्हें एमबी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया।

पुलिस विभाग में शोक की लहर घटना की सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और सहकर्मी अस्पताल पहुंचे। शव को पोस्टमार्टम के लिए एमबी हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया गया है। जब्बर सिंह की असमय मौत से पुलिस विभाग में शोक की लहर दौड़ गई है।