    ASI के फिजिकल टेस्ट में दौड़ते समय हेड कॉन्स्टेबल को आया हार्ट अटैक, मौत से सदमे में परिवार

    By Swaraj Srivastava Edited By: Swaraj Srivastava
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 06:53 PM (IST)

    उदयपुर में एएसआई पदोन्नति के लिए फिजिकल परीक्षा में दौड़ते समय हेड कॉन्स्टेबल जब्बर सिंह की हार्ट अटैक से मौत हो गई। 36 वर्षीय जब्बर सिंह 2 किलोमीटर की दौड़ पूरी करने के बाद सीने में दर्द होने से गिर पड़े। अस्पताल में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। जब्बर सिंह झाड़ोल थाने में पदस्थापित थे। इस घटना से पुलिस विभाग में शोक की लहर है।

    राजस्थान पुलिस के हेड कॉन्स्टेबल्स का प्रमोशन हेतु फिजिकल टेस्ट आयोजित किया गया था (प्रतीकात्मक तस्वीर)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। उदयपुर में एएसआई पदोन्नति के लिए चल रही फिजिकल परीक्षा के दौरान शनिवार सुबह एक हेड कॉन्स्टेबल की हार्ट अटैक से मौत हो गई। यह हादसा फतेहसागर स्थित रानी रोड पर हुआ, जहां राजस्थान पुलिस के हेड कॉन्स्टेबल्स का प्रमोशन हेतु फिजिकल टेस्ट आयोजित किया गया था।

    जानकारी के अनुसार 36 वर्षीय हेड कॉन्स्टेबल जब्बर सिंह ने लगभग 2 किलोमीटर की दौड़ पूरी की थी कि अचानक उन्हें सीने में दर्द हुआ और वे गिर पड़े। वहां मौजूद पुलिसकर्मी तुरंत उन्हें एमबी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया।

    पुलिस विभाग में शोक की लहर

    घटना की सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और सहकर्मी अस्पताल पहुंचे। शव को पोस्टमार्टम के लिए एमबी हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया गया है। जब्बर सिंह की असमय मौत से पुलिस विभाग में शोक की लहर दौड़ गई है।

    पुलिस सूत्रों के मुताबिक जब्बर सिंह वर्ष 2011 में राजस्थान पुलिस में कॉन्स्टेबल के पद पर भर्ती हुए थे और लंबे समय से उदयपुर जिले में सेवा दे रहे थे। वर्तमान में वे झाड़ोल थाने में पदस्थापित थे।

    अधिकारियों ने बताया कि परीक्षा से पहले प्रतिभागियों की सामान्य स्वास्थ्य जांच की जाती है, लेकिन अचानक हुए हृदयाघात के कारण यह हादसा हो गया। वहीं परिजनों के अनुसार जब्बर सिंह पूरी तरह स्वस्थ थे और एएसआई बनने का सपना लेकर परीक्षा में शामिल हुए थे। उनकी आकस्मिक मृत्यु से परिवार व सहकर्मी स्तब्ध हैं।