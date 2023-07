Karnataka: 'मेरे पास कैश-फॉर-ट्रांसफर मामलों के सबूत मौजूद', कुमारस्वामी ने कांग्रेस सरकार को घेरा

कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी (HD Kumaraswamy) ने बुधवार को दावा किया कि उनके पास कर्नाटक में सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार के खिलाफ कैश-फॉर-ट्रांसफर मामलों के सबूत हैं। कर्नाटक विधान सौध (विधानसभा) के परिसर में एक पेन ड्राइव दिखाते हुए कुमारस्वामी ने कहा कि इस पेन ड्राइव में सभी रिकॉर्ड हैं और वह इसे सही समय आने पर जारी करेंगे।

एचडी कुमारस्वामी ने कांग्रेस सरकार को घेरा।

बेंगलुरु, आईएएनएस। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने बुधवार को दावा किया कि उनके पास कर्नाटक में सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार के खिलाफ कैश-फॉर-ट्रांसफर मामलों के सबूत हैं। कर्नाटक विधान सौध (विधानसभा) के परिसर में एक पेन ड्राइव दिखाते हुए कुमारस्वामी ने कहा कि इस पेन ड्राइव में सभी रिकॉर्ड हैं और वह इसे सही समय आने पर जारी करेंगे। कुमारस्वामी ने कांग्रेस को घेरा कुमारस्वामी ने कहा कि ऊर्जा विभाग में दो तबादले हुए हैं। एक ट्रांसफर 10 करोड़ रुपये लेने के बाद किया गया। अधिकारी की प्रतिदिन की आय 50 लाख रुपये है। कैश-फॉर-ट्रांसफर पर एक मंत्री की बातचीत के रिकॉर्ड मौजूद है। एचडी कुमारस्वामी ने कहा मेरे पास एक पेन ड्राइव है, जिसमें सभी दस्तावेज और सबूत हैं। इसमें स्थानांतरण पर बातचीत है और इसे उचित समय पर जारी किया जाएगा। कुमारस्वामी ने उस वेस्ट एंड स्टार होटल का किराया किसने दिया था, जहां से वह अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान संचालन करते थे, इस मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी की तीखी आलोचना करते हुए कहा, "क्या मेरे पास 1-2 रुपये खर्च करने की क्षमता नहीं है। मैं राजनीति में आने से पहले शराब की बोतलें लेकर उपद्रवियों के पास नहीं गया। वे मेरे बारे में इतने सामान्य तरीके से बात नहीं कर सकते।'' कांग्रेस सरकार को चुनौती कुमारस्वामी ने कांग्रेस सरकार को उनकी संपत्तियों की जांच कराने की चुनौती दी। उन्होंने कहा कि उन्हें उस समय किए गए तबादलों की भी जांच करने दीजिए। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस घटनाक्रम पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें चुनाव में झटका लगा है। डिप्रेशन में वह कुछ भी कर रहे हैं और कुछ भी बोल रहे हैं। उन्हें अपनी राजनीति करने दीजिए और हम अपनी राजनीति आगे बढ़ाएंगे।

