'वोट चोरी के आरोप से हो सकता है चुनावी नुकसान', एचडी देवगौड़ा ने विपक्ष को चेताया

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा ने सोमवार को विपक्षी दलों को आगाह किया कि अगर वे 'वोट चोरी' के आरोप लगाते रहे और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार पर आरोप लगाकर मतदाताओं में संदेह पैदा करते रहे तो उन्हें चुनावी नुकसान का सामना करना पड़ेगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उन्होंने यह बात राज्यसभा में चुनाव सुधारों पर चर्चा के दौरान कही।देवगौड़ा ने प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाने पर विपक्ष की आलोचना भी की। उन्होंने कहा, 'यह (भारत) एक बहुत बड़ा देश है। देवगौड़ा ने विपक्ष को 'वोट चोरी' पर चेताया कांग्रेस तीन राज्यों में हो सकती है। मेरे दोस्तों कृपया यह याद रखना कि 'वोट चोरी' जैसे शब्दों के उपयोग करने से आप आने वाले दिनों में नुकसान उठाने वाले हैं। आप इस लड़ाई को जीतने वाले नहीं हैं।'

पूर्व प्रधानमंत्री ने विपक्षी सदस्यों के संदर्भ में यह बात कही। उन्होंने विपक्ष से पूछा कि वे 'वोट चोरी' के दावों के जरिये नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व पर आरोप लगाकर और मतदाताओं के मन में संदेह पैदा करके क्या हासिल करना चाहते हैं।

मतदाताओं में संदेह पैदा करने से होगा नुकसान एक जून, 1996 से 21 अप्रैल, 1997 तक प्रधानमंत्री रहे देवगौड़ा ने कहा कि उन्होंने अपने सात दशकों के सार्वजनिक जीवन में चुनावों में हार के बावजूद कभी भी वोट चोरी जैसे मुद्दों को नहीं उठाया।

उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू द्वारा केरल में 18 हजार वोट के समावेश के संबंध में लिखे गए एक पत्र का भी उल्लेख किया। देवगौड़ा ने कहा, 'मैं यह क्यों कह रहा हूं, क्योंकि नेहरू के समय भी चुनावी प्रणाली में कुछ चूक थी।' उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में गलतियों का मुद्दा उठाने के बावजूद कांग्रेस को हालिया बिहार चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था।