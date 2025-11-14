Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कोलकाता के आइएसआइ परिसर में सामने आए घृणास्पद भित्तिचित्र, कार्रवाई की मांग

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 12:50 AM (IST)

    कोलकाता स्थित प्रतिष्ठित भारतीय सांख्यिकी संस्थान परिसर में एक धार्मिक समुदाय के खिलाफ घृणास्पद संदेश वाले भित्तिचित्र बनाने का मामला सामने आया है। अधिकारियों ने गुरुवार को इस कृत्य की निंदा करते हुए एक नोटिस जारी किया। दिल्ली में लाल किले के नजदीक कार में हुए विस्फोट के एक दिन बाद आइएसआइ पुरुष छात्रावास के पास दो ऐसे भित्तिचित्र मिले थे।

    prefferd source google
    Hero Image

    कोलकाता के आइएसआइ परिसर में सामने आए घृणास्पद भित्तिचित्र (फोटो- एक्स)

    राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। कोलकाता स्थित प्रतिष्ठित भारतीय सांख्यिकी संस्थान (आइएसआइ) परिसर में एक धार्मिक समुदाय के खिलाफ घृणास्पद संदेश वाले भित्तिचित्र बनाने का मामला सामने आया है।

    अधिकारियों ने गुरुवार को इस कृत्य की निंदा करते हुए एक नोटिस जारी किया। दिल्ली में लाल किले के नजदीक कार में हुए विस्फोट के एक दिन बाद आइएसआइ पुरुष छात्रावास के पास दो ऐसे भित्तिचित्र मिले थे।

    अधिकारियों के मुताबिक एक दरवाजे पर पहले से ‘कुत्तों का परिसर में प्रवेश वर्जित है’ का नोट लगा था। उसके आगे एक समुदाय विशेष को इंगित करते हुए दो शब्द लिख दिए गए।

    इसी समुदाय को निशाना बनाकर लिखा गया एक ऐसा ही संदेश बगल की एक दीवार पर भी लगा था। छात्रों और शोधकर्ताओं ने उन घृणास्पद संदेशों को लिखने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की।

    इस कृत्य की निंदा करते हुए आइएसआइ की निदेशक संघमित्रा बंद्योपाध्याय ने कहा कि हम इस कृत्य में शामिल व्यक्ति या समूह का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं।

    बंद्योपाध्याय ने कहा कि हालांकि जिस क्षेत्र में भित्तिचित्र बनाया गया था, वह पूरी तरह से सीसीटीवी कैमरे की जद में नहीं था। हम (आस-पास के स्थानों से) फुटेज का विश्लेषण कर रहे हैं। भित्तिचित्रों की तस्वीरें ले ली गई हैं और अब उन्हें हटा दिया जाना जाएगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें