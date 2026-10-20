सेटेलाइट-ड्रोन से निगरानी और जुर्माने का असर, पराली जलाने की घटनाओं पर कितनी लगी लगाम?

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। पराली जलाने की घटनाओं पर बढ़ी चौकसी और किसानों को इसे जलाने से रोकने के लिए दी रही सुविधाओं का असर दिख रहा है। पंजाब, राजस्थान को छोड़ दें तो अब तक हरियाणा, उत्तर प्रदेश व दूसरे राज्यों में पराली जलाने की घटनाएं पिछले सालों के मुकाबले कम रिपोर्ट हुई है।

इनमें सबसे चौंकाने वाली तस्वीर हरियाणा की है, जहां इस बार पराली जलाने के सिर्फ नौ मामले रिपोर्ट हुए है। यह स्थिति तब है जब सबसे अधिक पराली जलाने वाले राज्यों में पंजाब के साथ हरियाणा की भी गिनती होती थी।

पंजाब-राजस्थान छोड़ अन्य राज्यों में पराली कम जली रिपोर्ट के मुताबिक अब तक पंजाब सहित सात राज्यों में पराली जलाने के कुल 1171 मामले दर्ज हुए है। इसके साथ ही अब तक पराली जलाने में सेटेलाइट को चकमा दे रहे पंजाब व हरियाणा में इस बार ड्रोन से नजर रखी जा रही है।

पाकिस्तान बार्डर से सटे पंजाब के कुछ जिलों को छोड़ दें दोनों राज्यों के सभी जिलों में ड्रोन की तैनाती दी गई है। जिसमें सेटेलाइट मूवमेंट के बाद भी यानी तीन बजे रात तक नजर रखी जाती है। इन राज्यों में पिछले साल यह जानकारी निकलकर सामने आयी थी कि सेटेलाइट मूवमेंट को देखते हुए यहां किसान सुबह दस बजे से दोपहर डेढ़ बजे तक पराली नहीं जलाते है। ड्रोन और मैदानी टीमें कर रहीं लगातार निगरानी वायु गुणवत्ता आयोग के मुताबिक इससे निपटने पंजाब में 125 ड्रोन की तैनाती के निर्देश दिए गए थे, लेकिन पराली जलने की कम घटनाओं को देखते हुए 66 ड्रोन तैनात लगाए गए है, वहीं हरियाणा में कुल 50 ड्रोन तैनात करने थे, लेकिन 20 ही लगाए गए है।

इन दोनों राज्यों में मैदानी टीमें भी लगाई है, जो लगातार निगरानी कर रही है और रिपोर्ट दे रही है। इसके साथ ही जुर्माने के बाद इस बार दिल्ली-एनसीआर के 300 किमी में दायरे में मौजूद सभी 11 थर्मल पावर में पराली बड़े पैमाने पर जलायी जा रही है।