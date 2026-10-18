अमृतसर के चोगावां में नीची बिजली तारों की चपेट में आई पराली की ट्रॉली, रिहायशी इलाके में लगी आग से मचा हड़कंप

संवाद सहयोगी, श्री राम तीर्थ/अमृतसर। चोगावां में अमृतसर-अटारी बाईपास के पास रिहायशी इलाके में बिजली की नीची तारों के संपर्क में आने से पराली की गांठों से भरी एक ट्राली में आग लग गई।

आग की लपटें उठती देख इलाके में अफरा-तफरी मच गई और आसपास के घरों में रहने वाले लोगों में दहशत फैल गई। मोहल्लावासियों ने एकजुट होकर आग बुझाने का प्रयास किया। आग पर काबू पाने के लिए लोगों को घरों की पानी की टंकियां तक खाली करनी पड़ीं।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, पराली से भरी ट्राली जब नीची बिजली की तारों की चपेट में आई तो अचानक आग भड़क उठी। रिहायशी इलाके के नजदीक आग लगने से आसपास के घरों को भी खतरा पैदा हो गया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय लोगों ने बिना समय गंवाए आग बुझाने का प्रयास शुरू कर दिया। लोगों की सूझबूझ और हिम्मत से आग को फैलने से रोकने की कोशिश की गई। सूचना मिलने पर दमकल विभाग की गाड़ी भी मौके पर पहुंची और आग पर पूरी तरह काबू पाने के प्रयास किए गए।

नीची तारों को ऊंचा करने की मांग हादसे के बाद मोहल्लावासियों ने प्रशासन और बिजली विभाग से मांग की कि इलाके में लटक रही बिजली की तारों को तुरंत ऊंचा किया जाए, ताकि भविष्य में इस तरह के हादसों को रोका जा सके।