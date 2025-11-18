'आपके ब्रेकफास्ट की स्मार्ट चॉइस', दिन की शुरुआत हेल्दी और एनर्जी से भरपूर

नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर के नंबर 1* ब्रेड ब्रांड हार्वेस्ट गोल्ड ने आज अपना नया कैंपेन लॉन्च किया, जो रोज़मर्रा की स्मार्ट चॉइसेज़ का जश्न मनाता है। ‘आपके ब्रेकफास्ट की स्मार्ट चॉइस’ थीम पर आधारित यह कैंपेन इस विचार को सामने लाता है कि जब आप कोई समझदारी भरा निर्णय लेते हैं — लोग उसे नोटिस करते हैं और उसकी सराहना करते हैं। चाहे वह कोई सोच-समझकर लिया गया फैसला हो या स्वस्थ आदत, स्मार्ट चॉइस हमेशा तारीफ़ के लायक होती है।



इसी सोच के साथ, हार्वेस्ट गोल्ड 100% आटा ब्रेड को अपने ब्रेकफास्ट का हिस्सा बनाना एक समझदार निर्णय है। बिना मैदा और बिना पाम ऑयल के बनी यह ब्रेड केवल 4 स्लाइस में आपके दिनभर की फाइबर आवश्यकता का 30% पूरा करती है, यानी दिन की शुरुआत हेल्दी और एनर्जी से भरपूर।



हार्वेस्ट गोल्ड की रेंज, 100% आटा ब्रेड, 100% होल व्हीट ब्रेड और मल्टीग्रेन ब्रेड, स्वाद, सेहत और सुविधा का संतुलित संयोजन प्रस्तुत करती है, जिससे आपकी सुबह पोषक भी हो और स्वाद से भरपूर भी।



सुबह 9 बजे के दृश्य पर आधारित इस फिल्म में एक महिला को हार्वेस्ट गोल्ड 100% आटा ब्रेड खरीदते हुए दिखाया गया है। उसकी इस स्मार्ट ब्रेकफास्ट चॉइस पर आसपास के लोग - पार्क में योग करने वाले, सब्जी लेने आई माँ-बेटी की जोड़ी और स्कूल के बाहर खड़े पेरेंट्स, तालियाँ बजाकर उसकी सराहना करते हैं। संदेश स्पष्ट है, सुबह की सही शुरुआत, पूरे दिन की सकारात्मकता तय कर देती है।



कैंपेन पर बात करते हुए विक्रम सभरवाल, सीनियर डायरेक्टर और हेड ऑफ मार्केटिंग, बिम्बो बेकरीज़ इंडिया ने कहा, “इस कैंपेन के ज़रिए हम सिर्फ़ न्यूट्रिशन नहीं, बल्कि उस सकारात्मक भावना का उत्सव मना रहे हैं जो सही चुनाव करने से आती है। हार्वेस्ट गोल्ड की 100% आटा ब्रेड न केवल स्वादिष्ट और पौष्टिक है, बल्कि यह दिनभर की फाइबर की ज़रूरतों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी पूरी करती है, इसलिए यह वास्तव में ‘तालियों’ के लायक ब्रेकफास्ट चॉइस है।”