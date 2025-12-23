हावड़ा में सात साल की मासूम से दुष्कर्म, आरोपी मजदूर फरार
हावड़ा के डोमजुर इलाके में सात साल की बच्ची से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। राघवपुर में हुई इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश है। आरोप है कि ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, कोलकाता। हावड़ा जिले के डोमजुर इलाके में अपहरण के बाद एक सात साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना प्रकाश में आई है। यह वारदात सोमवार शाम को राघवपुर इलाके में हुई, जो डोमजुर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आता है। पुलिस ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी।
जानकारी के अनुसार, इलाके में स्थानीय पंचायत की तरफ से सडक़ निर्माण का काम चल रहा है। इससे बाहर से काफी मजदूर आए हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इसी काम पर लगे एक मजदूर ने बच्ची को जबरन एक निर्माणाधीन इमारत में ले जाकर दुष्कर्म किया।
मजदूर के खिलाफ पहले भी कई शिकायतें थीं। घटना की खबर फैलते ही स्थानीय लोग भडक़ गए। गुस्से में आकर भीड़ ने चार छोटी मैटाडोर वैन और एक मोटरसाइकिल में तोडफ़ोड़ की।
स्थिति को काबू करने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। आखिरकार रैपिड एक्शन फोर्स (आरएएफ) को भी बुलाना पड़ा। अब तक मुख्य आरोपित फरार है, पुलिस उसकी तलाश कर रही है।
