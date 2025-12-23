हावड़ा में सात साल की मासूम से दुष्कर्म, आरोपी मजदूर फरार

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। हावड़ा जिले के डोमजुर इलाके में अपहरण के बाद एक सात साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना प्रकाश में आई है। यह वारदात सोमवार शाम को राघवपुर इलाके में हुई, जो डोमजुर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आता है। पुलिस ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी।

जानकारी के अनुसार, इलाके में स्थानीय पंचायत की तरफ से सडक़ निर्माण का काम चल रहा है। इससे बाहर से काफी मजदूर आए हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इसी काम पर लगे एक मजदूर ने बच्ची को जबरन एक निर्माणाधीन इमारत में ले जाकर दुष्कर्म किया।