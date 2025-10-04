राजस्थान: हनुमानगढ़ गुरुद्वारा में प्रबंधन कमेटी को लेकर हिंसक झड़प, पुलिस ने 19 लोगों को किया गिरफ्तार

राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के गोलूवारा कस्बे में गुरुद्वारा मेहताबगढ़ में प्रबंधन को लेकर हिंसक संघर्ष हुआ जिसके बाद पुलिस ने गुरुद्वारे को नियंत्रण में ले लिया है। हिंसा के आरोप में 19 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। कस्बे में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। गुरुद्वारा में नई प्रबंधन कमेटी बनाने को लेकर विवाद था जिसके चलते हमला हुआ।

जागरण संवाददाता, जयपुर। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के गोलूवारा कस्बे में गुरुद्वारा मेहताबगढ़ में प्रबंधन को लेकर शुक्रवार रात हुए हिंसक संघर्ष के बाद पुलिस ने धार्मिक स्थल को नियंत्रण में ले लिया है। सभी पक्षों के लोगों को गुरुद्वारे से बाहर निकाल दिया गया है, केवल पांच व्यक्तियों को वहां रहने की अनुमति दी गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

गोलूवाला थाना अधिकारी को गुरुद्वारे का रिसीवर नियुक्त किया गया है। पुलिस ने हिंसा के आरोप में 19 लोगों को गिरफ्तार किया है। कस्बे में सुरक्षा के लिए भारी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। संभावित तनाव को देखते हुए प्रशासन ने पूरे क्षेत्र में इंटरनेट सेवा बंद कर दी और स्कूलों में अवकाश भी घोषित किया है।