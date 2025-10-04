राजस्थान: हनुमानगढ़ गुरुद्वारा में प्रबंधन कमेटी को लेकर हिंसक झड़प, पुलिस ने 19 लोगों को किया गिरफ्तार
राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के गोलूवारा कस्बे में गुरुद्वारा मेहताबगढ़ में प्रबंधन को लेकर हिंसक संघर्ष हुआ जिसके बाद पुलिस ने गुरुद्वारे को नियंत्रण में ले लिया है। हिंसा के आरोप में 19 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। कस्बे में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। गुरुद्वारा में नई प्रबंधन कमेटी बनाने को लेकर विवाद था जिसके चलते हमला हुआ।
जागरण संवाददाता, जयपुर। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के गोलूवारा कस्बे में गुरुद्वारा मेहताबगढ़ में प्रबंधन को लेकर शुक्रवार रात हुए हिंसक संघर्ष के बाद पुलिस ने धार्मिक स्थल को नियंत्रण में ले लिया है। सभी पक्षों के लोगों को गुरुद्वारे से बाहर निकाल दिया गया है, केवल पांच व्यक्तियों को वहां रहने की अनुमति दी गई है।
गोलूवाला थाना अधिकारी को गुरुद्वारे का रिसीवर नियुक्त किया गया है। पुलिस ने हिंसा के आरोप में 19 लोगों को गिरफ्तार किया है। कस्बे में सुरक्षा के लिए भारी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। संभावित तनाव को देखते हुए प्रशासन ने पूरे क्षेत्र में इंटरनेट सेवा बंद कर दी और स्कूलों में अवकाश भी घोषित किया है।
जानकारी के अनुसार, गुरुद्वारा में नई प्रबंधन कमेटी बनाने को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। शुक्रवार शाम करीब चार दर्जन लोगों ने गुरुद्वारे में घुसकर वहां रह रहे लोगों पर हमला किया, जिसमें आठ लोग घायल हुए। एएसपी जनेश तंवर ने कहा कि हालात नियंत्रण में हैं और कानून के अनुसार पूरी प्रक्रिया की जा रही है।
