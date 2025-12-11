भोपाल में हमीदिया अस्पताल की मर्चुरी के सामने मिले दो नवजात के अधजले शव, पुलिस खंगाल रही सीसीटीवी

जेएनएन,भोपाल। हमीदिया अस्पताल परिसर में मर्चुरी के सामने दो नवजात के अधजले शव मिले हैं। ये शव यहां कैसे पहुंचे, यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है। दोनों शव एक पन्नी में लिपटे हुए थे।

मर्चुरी के कर्मचारियों की सूचना पर कोहेफिजा थाने की पुलिस ने शवों को कब्जे में लिया है। गुरुवार को उनका पोस्टमार्टम कराया जाएगा। इसके बाद ही मृत्यु का सही कारण और अनुमानित समय पता चल सकेगा।

थानाप्रभारी कृष्ण गोपाल शुक्ला ने बताया कि बुधवार दोपहर करीब 12 बजे दो नवजात के शव पड़े होने की सूचना मिली थी। पुलिस घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है।

साथ ही हमीदिया अस्पताल में हाल में हुए बच्चों के जन्म से संबंधित जानकारी जुटाई जा रही है। इस मामले में अस्पताल के अधीक्षक डा. सुनील टंडन से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया।