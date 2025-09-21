गुजरात में डॉक्टरों ने बच्चे के पेट से निकाला बालों का गुच्छा और जूते का फीता

अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में डॉक्टरों ने ऑपरेशन करके 7 साल के बच्चे के पेट से बालों का गुच्छा और जूते का फीता निकाला। मध्य प्रदेश के रतलाम का रहने वाला शुभम नामक यह बच्चा पेट दर्द और उल्टी की समस्या से पीड़ित था। जांच में ट्राइकोबेजोअर नामक बीमारी का पता चला जिसमें निगले गए बाल पेट में गांठ बना लेते हैं।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में आपरेशन कर सात साल के बच्चे के पेट से बालों का गुच्छा और जूते का फीता निकाला गया। सिविल अस्पताल के अधीक्षक राकेश जोशी ने बताया कि मध्य प्रदेश के रतलाम का रहने वाला शुभम पिछले दो महीनों से पेट दर्द, उल्टी और वजन घटने की समस्या से पीडि़त था।

लड़के की कुछ समय पहले मध्य प्रदेश के एक निजी अस्पताल में सर्जरी हुई थी, लेकिन उसे कोई आराम नहीं मिला।अहमदाबाद के अस्पताल में भर्ती होने के बाद शुभम का सीटी स्कैन और एंडोस्कोपी किया गया, जिसमें उसके पेट में बालों का गुच्छा और जूते का फीता दिखाई दिया।

डॉक्टरों की एक टीम द्वारा की गई एक जटिल लैपरोटामी के माध्यम से गुच्छे को सफलतापूर्वक हटा दिया गया। सर्जरी के सातवें दिन डाई टेस्ट से पुष्टि हुई कि पेट में कोई अवशेष नहीं बचा है। अधिकारी ने बताया कि मनोचिकित्सक ने लड़के को परामर्श दिया ताकि वह भविष्य में ऐसी चीजें निगलने की आदत न अपनाए।