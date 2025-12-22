'जल्दी शुरू करें वीजा आवेदन नहीं तो...' सोशल मीडिया चेकिंग के बीच अमेरिकी दूतावास से एक और चेतावनी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। एक ओर जहां H1B और H-4 वीजा आवेदकों के लिए दुनिया भर में जांच प्रक्रिया और ऑनलाइन प्रेजेंस रिव्यू जारी है, वहीं भारत में अमेरिकी दूतावास ने आवेदकों को अलर्ट किया है। इसमें कहा गे है कि भारतीय अपने वीजाआवेदनों में जल्दी शुरुआत करें, क्योंकि इन वीज़ा कैटेगरी के लिए प्रोसेसिंग में ज़्यादा समय लग सकता है।

दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में बताया, 'अमेरिकी दूतावास और वाणिज्य दूतावास H-1B और H-4 नॉन-इमिग्रेंट वीजा आवेदन स्वीकार करना और प्रोसेस करना जारी रखे हुए हैं। हम आवेदकों को सलाह देते हैं कि वे जितनी जल्दी हो सके आवेदन करें। इन वीजा कैटेगरी के लिए अतिरिक्त प्रोसेसिंग समय की उम्मीद है।'

H1B और H-4 वीजा आवेदकों के लिए जरूरी खबर दूतावास के अनुसार, यह स्क्रीनिंग H-1B प्रोग्राम के कथित दुरुपयोग को रोकने के लिए की जा रही है, साथ ही कंपनियों को अच्छे अस्थायी विदेशी कर्मचारियों को हायर करने की अनुमति भी दी जा रही है।

स्टेट डिपार्टमेंट ने 15 दिसंबर को स्टैंडर्ड वीजा स्क्रीनिंग के हिस्से के तौर पर दुनिया भर में सभी H-1B और H-4 आवेदकों के लिए ऑनलाइन प्रेजेंस रिव्यू का विस्तार किया। स्क्रीनिंग शुरू होने के दिन, अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा कि यह कदम उन व्यक्तियों की पहचान करने के लिए व्यापक जांच का हिस्सा है जो राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं।

वीजा आवेदनों में जल्दी शुरुआत करने की सलाह अमेरिकी प्रशासन ने 3 दिसंबर को एक बयान में कहा, 'हर वीजा का फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा का फैसला होता है। अमेरिका को वीज़ा जारी करने की प्रक्रिया के दौरान सतर्क रहना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अमेरिका में प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले लोग अमेरिकियों और हमारे राष्ट्रीय हितों को नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं रखते हैं,"

पहले F, M, और J वीजा धारकों पर लागू होने वाला यह रिव्यू अब सभी आवेदकों को सोशल मीडिया प्राइवेसी सेटिंग्स को पब्लिक पर सेट करने के लिए कहता है ताकि जांच में आसानी हो। F, M और J वीजा का इस्तेमाल छात्र और एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत आने वाले विज़िटर करते हैं।

स्टेट डिपार्टमेंट ने आगे कहा, 'इस जांच को आसान बनाने के लिए, H-1B और उनके आश्रितों (H-4), F, M, और J नॉन-इमिग्रेंट वीजा के सभी आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने सभी सोशल मीडिया प्रोफाइल की प्राइवेसी सेटिंग्स को पब्लिक कर दें।