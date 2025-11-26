मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार बने आईडीए के अध्यक्ष, चुनाव से जुड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। देश में मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण (SIR) सहित चुनाव सुधारों से जुड़े अपनों कदमों के लिए चर्चित मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार वैश्विक स्तर पर चुनाव से जुड़े लोकतांत्रिक संस्थानों और प्रबंधनों को मजबूती देने में जुटे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन फार डेमोक्रेसी एंड इलेक्ट्रोरल असिस्टेंस (इंटरनेशनल आइडीइए) संस्था की वर्ष 2026 की कमान संभालेंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आगामी तीन दिसंबर को स्वीडन के स्टाकहोम में आयोजित संस्था की एक बैठक में वह औपचारिक रूप से इसका जिम्मा संभालेंगे। चुनाव आयोग के मुताबिक चुनाव प्रबंधन से जुड़ी अंतरराष्ट्रीय संस्था की जिम्मेदारी संभालने वाले वह पहले मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे।

चुनाव चुनौतियों से निपटने की तैयारी फ्रांस, ब्राजील सहित दुनिया के 35 देश इस संस्थान के सदस्य है, जबकि अमेरिका व जापान इसके पर्यवेक्षक देश है। इससे भारत के चुनाव आयोग की वैश्विक साख जाहिर होती है। 1995 में स्थापित इस संस्था का भारत प्रारंभ से ही सदस्य रहा है।