गुवाहाटी के आसमान में राफेल, सुखोई और अपाचे भरेंगे परवाज; आज से वायुसेना के दो दिवसीय एयर शो का आगाज

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय वायु सेना अगले दो दिनों में गुवाहाटी में पूर्वोत्तर क्षेत्र में पहला पूर्ण-स्तरीय एयर शो आयोजित करने जा रही है। शो में देश के लड़ाकू विमान जैसे राफेल, सुखोई, अपाचे और आईएल-78 रिफ्यूलर का प्रदर्शन किया जाएगा।

भारतीय वायु सेना की 93वीं वर्षगांठ समारोह के उपलक्ष्य में पूर्वी वायु कमान शनिवार और रविवार को ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर लाचित घाट पर शो का आयोजन कर रही है, जिसमें 25 से अधिक संरचनाओं में 75 से अधिक लड़ाकू हेलीकाप्टर और विमान प्रदर्शित किए जाएंगे।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रहेंगे उपस्थित रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पूर्वी वायु कमान के एयर आफिसर कमांडिंग-इन-चीफ एयर मार्शल सूरत सिंह की उपस्थिति में रविवार को नदी की प्राकृतिक सुंदरता के बीच इस नजारे को देखने के लिए उपस्थित रहेंगे। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य और मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा व अन्य गणमान्य व्यक्ति भी कार्यक्रम में शामिल होंगे।

रक्षा जनसंपर्क अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल महेंद्र रावत ने बताया कि यह पहली बार है कि भारतीय वायुसेना पूर्वोत्तर में इस तरह का विस्तृत शो आयोजित कर रही है। वायुसेना के लगभग सभी विमान और हेलीकाप्टर आकाश में विभिन्न करतब दिखाते हुए प्रदर्शित किए जाएंगे। यहां के लोगों को हमारे आकाश योद्धाओं की एक झलक मिलेगी।