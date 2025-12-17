ठाणे में भाजपा प्रत्याशी के कार्यालय पर गोलीबारी, अज्ञात हमलावरों ने की चार राउंड फायरिंग
महाराष्ट्र के ठाणे में भाजपा प्रत्याशी के कार्यालय पर अज्ञात हमलावरों ने गोलीबारी की। घटना में चार राउंड फायरिंग की गई, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। प ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो मुंबई, 17 दिसंबरः मंगलवार रात ठाणे जिले के अंबरनाथ नगर निगम प्रत्याशी पवन वालेकर के कार्यालय पर दो अज्ञात मोटरसाइकिल सवारों ने पिस्तौल से चार गोलियां दागीं। गोलीबारी में एक व्यक्ति घायल हुआ है। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
अंबरनाथ नगर निगम चुनाव के लिए 20 दिसंबर को मतदान होना है। वहां से भाजपा प्रत्याशी पवन वालेकर मंगलवार रात 12 बजे अपने कार्यालय में बातचीत कर रहे थे। तभी एक मोटरसाइकिल आकर उनके कार्यालय के बाहर रुकी, जिसपर दो व्यक्ति हेलमेट लगाकर बैठे थे। पीछे बैठा व्यक्ति नीचे उतरा, पिस्तौल निकाली और वालेकर के कार्यालय को निशाना बनाकर चार गोलियां दागीं, और तुरंत मोटरसाइकिल पर बैठकर भाग निकला।
इस दौरान वालेकर के कार्यालय से निकला एक व्यक्ति पैदल ही मोटरसाइकिल के पीछे भागा। लेकिन तब मोटरसाइकिल दूर जा चुकी थी। पीछा करनेवाले व्यक्ति के हाथ की उंगली पर भी गोली लगी है। गोलीबारी में वालेकर के कार्यालय का कांच टूट गया है।
यह घटना सुरक्षा की दृष्टि से इसलिए भी अहम मानी जा रही है, क्योंकि एक-दो दिन में ही इस क्षेत्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की सभा भी होनी है। पुलिस ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। चूंकि वालेकर के कार्यालय के बाहर लगे सीसीटवी में पूरी घटना कैद हो गई है, इसलिए पुलिस जांच में सीसीटीवी फुटेज की भी मदद ले रही है।
