MP News: सीएम हाउस के बाहर दंपत्ति ने की आत्मदाह की कोशिश, गुना पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप

गुना में दुकान खाली कराने के विवाद ने गंभीर रूप ले लिया। किराएदार ने भोपाल में पत्नी के साथ मुख्यमंत्री आवास के पास आत्मदाह करने की कोशिश की पर पुलिस ने उन्हें रोक लिया। दुकान मालिक महिला ने किराएदार पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है जबकि किराएदार का कहना है कि मालिक उसे धमकी दे रहा है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गुना में दुकान खाली कराने को लेकर मालिक और किराएदार के बीच का विवाद राजधानी भोपाल तक पहुंच गया। सोमवार को किराएदार ने भोपाल में पत्नी संग सीएम हाउस के समीप आत्मदाह का प्रयास किया। हालांकि, वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने दोनों को पकड़ लिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

किराएदार पर दो दिन पहले महिला थाने में दुकान मालिक महिला की शिकायत पर छेड़छाड़ का मामला दर्ज हुआ था। इधर, सूत्रों ने बताया कि दुकान मालिक महिला भी सोमवार को मामले में मुख्यमंत्री को शिकायत दर्ज कराने राजधानी पहुंच गई।

दुकान मालिक महिला ने लगाया आरोप गुना के निचले बाजार स्थित उक्त दुकान की रजिस्ट्री महिला के नाम है, जिसे वर्षों पहले सराफा व्यापारी देवकीनंदन सोनी को किराए पर दिया था। दुकान मालिक महिला का आरोप है कि देवकीनंदन ने लंबे समय से किराया नहीं दिया और दुकान भी खाली नहीं कर रहा है। इससे उलट उसे धमकियां मिलने लगीं।