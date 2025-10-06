Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    MP News: सीएम हाउस के बाहर दंपत्ति ने की आत्मदाह की कोशिश, गुना पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 11:28 PM (IST)

    गुना में दुकान खाली कराने के विवाद ने गंभीर रूप ले लिया। किराएदार ने भोपाल में पत्नी के साथ मुख्यमंत्री आवास के पास आत्मदाह करने की कोशिश की पर पुलिस ने उन्हें रोक लिया। दुकान मालिक महिला ने किराएदार पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है जबकि किराएदार का कहना है कि मालिक उसे धमकी दे रहा है।

    prefferd source google
    Hero Image
    सीएम आवास के बाहर दंपत्ति ने की आत्मदाह की कोशिश। फाइल फोटो

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गुना में दुकान खाली कराने को लेकर मालिक और किराएदार के बीच का विवाद राजधानी भोपाल तक पहुंच गया। सोमवार को किराएदार ने भोपाल में पत्नी संग सीएम हाउस के समीप आत्मदाह का प्रयास किया। हालांकि, वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने दोनों को पकड़ लिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    किराएदार पर दो दिन पहले महिला थाने में दुकान मालिक महिला की शिकायत पर छेड़छाड़ का मामला दर्ज हुआ था। इधर, सूत्रों ने बताया कि दुकान मालिक महिला भी सोमवार को मामले में मुख्यमंत्री को शिकायत दर्ज कराने राजधानी पहुंच गई।

    दुकान मालिक महिला ने लगाया आरोप

    गुना के निचले बाजार स्थित उक्त दुकान की रजिस्ट्री महिला के नाम है, जिसे वर्षों पहले सराफा व्यापारी देवकीनंदन सोनी को किराए पर दिया था। दुकान मालिक महिला का आरोप है कि देवकीनंदन ने लंबे समय से किराया नहीं दिया और दुकान भी खाली नहीं कर रहा है। इससे उलट उसे धमकियां मिलने लगीं।

    मामले की जांच कर रही पुलिस  

    इस संबंध में दोनों पक्ष हाल ही में एसपी कार्यालय पहुंचकर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन भी सौंप चुके हैं। बहरहाल, आत्मदाह की कोशिश के बाद पुलिस ने दोनों को श्यामला हिल्स थाना पुलिस के हवाले कर दिया।