उन्नाव से उज्जैन जा रहा परिवार गुना में सड़क हादसे का शिकार, ट्रक-कार की टक्कर में दो की मौत, चार घायल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश के गुना में शनिवार सुबह दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है। जहां बायपास पर RTO कार्यालय के सामने एक ट्रक ने उत्तर प्रदेश के एक परिवार की कार को टक्कर मार दी, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई और चार अन्य घायल हो गए। कार सवार लोग महाकाल दर्शन के लिए जा रहे थे।

पुलिस ने बताया कि मध्य प्रदेश के गुना बाईपास पर शनिवार को एक ट्रक ने उत्तर प्रदेश के एक परिवार की कार को टक्कर मार दी। इसमें दो लोगों की मौत हो गई। जबकि चार अन्य लोग घायल हैं। मृतकों की पहचान शिवलाल शुक्ला (53) और कुंजा शुक्ला (10) के रूप में हुई है।

उज्जैन दर्शन के लिए जा रहा था परिवार पीड़ित परिवार कार में सावर होकर यूपी के उन्नाव से उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए जा रहा था। इसी दौरान गुना के पिपरोदा गांव के पास क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कार्यालय (RTO) के सामने टक्कर से टक्कर हो गई। इस टक्कर में कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई।