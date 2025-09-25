Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'आइ लव मोहम्मद' अभियान का विरोध करने पर हिंदू बहुल गांव में तोड़फोड़ और आगजनी, 60 आरोपी गिरफ्तार

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 11:30 PM (IST)

    गुजरात के गांधीनगर में आइ लव मोहम्मद अभियान के विरोध में एक हिंदू युवक के पोस्ट के बाद अल्पसंख्यक समुदाय ने हिंसा की। बहियाल गांव में दुकानों और वाहनों में तोड़फोड़ और आगजनी की गई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 60 आरोपितों को गिरफ्तार किया और स्थिति को नियंत्रण में किया। कर्नाटक के दावणगेरे में भी इसी मुद्दे पर तनाव और पथराव की खबरें हैं।

    prefferd source google
    Hero Image
    'आइ लव मोहम्मद' अभियान का विरोध करने पर हिंदू बहुल गांव में तोड़फोड़

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इंटरनेट मीडिया पर चल रहे 'आइ लव मोहम्मद' अभियान का एक हिंदू व्यक्ति द्वारा विरोध करना भारी पड़ गया। इसकी प्रतिक्रिया में किए गए पोस्ट से अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भड़क गए। इस समुदाय के दर्जनों लोगों ने गुजरात की राजधानी गांधीनगर जिले के बहियाल गांव के हिंदू बहुल क्षेत्र में बुधवार रात तोड़फोड़, आगजनी और पथराव किया। वाहनों और दुकानों को नुकसान पहुंचाया। इस मामले में पुलिस ने लगभग 60 आरोपितों को गिरफ्तार किया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    देश के कई राज्यों में 'आइ लव मोहम्मद' का विवाद जोर पकड़ रहा है। पुलिस अधीक्षक रवि तेजा ने बताया कि बहियाल गांव में हिंदू युवक ने इंटरनेट मीडिया पर प्रतिक्रिया स्वरूप एक पोस्ट कर दिया था। बुधवार रात्रि अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने इसका विरोध करते हुए चार दुकानों सहित लगभग छह वाहनों में तोड़फोड़ कर आग लगा दी। पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए बल का प्रयोग किया। उसने भीड़ को तितर-बितर कर दिया।

    तोड़फोड़ और आगजनी करने वाले 60 आरोपी गिरफ्तार

    सहायक पुलिस अधीक्षक आयुष जैन ने बताया कि अब वहां शांति है। तोड़फोड़ और आगजनी करने वाले 60 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है।

    इस तरह के पोस्टर लगाना गलत नहीं- अबू आजमी

    पीटीआई के अनुसार, समाजवादी पार्टी के नेता अबू आसिम आजमी ने कहा कि इस तरह के पोस्टर लगाना गलत नहीं है। ईद के दौरान इस तरह के पोस्टर लगाना सामान्य बात है। सभी धर्मों में ऐसे पोस्टर लगाए जाते हैं, लेकिन जब मुसलमानों ने ऐसा किया तो उनके खिलाफ एफआइआर दर्ज की गई। जब एफआइआर दर्ज की गई तो न केवल मुसलमानों ने ही नहीं, बल्कि सभी धर्मनिरपेक्ष लोगों ने भी इसका समर्थन किया। इससे दुनियाभर में हलचल मच गई।

    कर्नाटक में पोस्टर लगने से तनाव

    कर्नाटक के दावणगेरे जिले के कार्ल मा‌र्क्स नगर में 'आइ लव मोहम्मद' लिखे पोस्टर दिखाई देने के बाद सांप्रदायिक तनाव फैल गया। यहां दो समुदायों के बीच पथराव हुआ। पुलिस सूत्रों ने बताया कि यह घटना बुधवार रात में हुई। दावणगेरे की पुलिस अधीक्षक उमा प्रशांत के अनुसार, पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और पांच मिनट के अंदर स्थिति पर नियंत्रण पा लिया। पोस्टर को वहां से हटा दिया गया है।

    (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)

    यह भी पढ़ें- Ujjain में 'आई लव मोहम्मद' के जवाब में लगे 'I Love Mahakal' के बैनर, श्रद्धालुओं ने लगाए महाकाल के जयकारे