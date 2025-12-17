गुजरात में दर्दनाक हादसा: ट्रक की टक्कर से 4 तीर्थयात्रियों की मौत, एक घायल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बुधवार को गुजरात के मोरबी जिले में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। इस हादसे में एक ट्रक की टक्कर से 4 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई और एक घायल हो गया। घायल तीर्थयात्री को मोरबी के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हादसे की जानकारी डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस प्रतिपालसिंह ज़ाला ने बताया कि पीड़ित द्वारका की तीर्थयात्रा पर पैदल जा रहे थे, तभी सुबह करीब 6 बजे मालिया गांव और जामनगर के बीच यह हादसा हुआ। जाला ने पत्रकारों के अनुसार, 'जब तीर्थयात्री स्टेट हाईवे पर चल रहे थे, तभी एक ट्रक ने उन्हें पीछे से टक्कर मार दी। उनमें से चार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति घायल हो गया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है।'