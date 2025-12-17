गुजरात में दर्दनाक हादसा: ट्रक की टक्कर से 4 तीर्थयात्रियों की मौत, एक घायल
गुजरात के मोरबी जिले में एक दर्दनाक हादसे में, एक ट्रक ने तीर्थयात्रियों को टक्कर मार दी, जिसमें 4 की मौत हो गई और एक घायल हो गया। पीड़ित द्वारका की त ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बुधवार को गुजरात के मोरबी जिले में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। इस हादसे में एक ट्रक की टक्कर से 4 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई और एक घायल हो गया। घायल तीर्थयात्री को मोरबी के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
हादसे की जानकारी
डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस प्रतिपालसिंह ज़ाला ने बताया कि पीड़ित द्वारका की तीर्थयात्रा पर पैदल जा रहे थे, तभी सुबह करीब 6 बजे मालिया गांव और जामनगर के बीच यह हादसा हुआ।
जाला ने पत्रकारों के अनुसार, 'जब तीर्थयात्री स्टेट हाईवे पर चल रहे थे, तभी एक ट्रक ने उन्हें पीछे से टक्कर मार दी। उनमें से चार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति घायल हो गया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है।'
तीर्थयात्रियों की पहचान
पीड़ितों की पहचान दिलीपभाई चौधरी (28), हार्दिक चौधरी (28), भगवानभाई चौधरी (65) और अमराभाई चौधरी (62) के रूप में हुई है, ये सभी बनासकांठा ज़िले के रहने वाले थे।
पुलिस की कार्रवाई
पुलिस ने बताया कि पोस्टमॉर्टम किया जा रहा है, और जांच शुरू कर दी गई है। घटना में शामिल ट्रक का पता लगाने की कोशिश की जा रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।