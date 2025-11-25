Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ISKP के तीन अताकियों के पकडे जाने के बाद एक्शन में गुजरात पुलिस, नेटवर्क खंगालने के लिए चला रही विशेष अभियान

    By Jagran News Edited By: Garima Singh
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 11:49 PM (IST)

    गुजरात पुलिस ने ISKP के तीन आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद उनके नेटवर्क को खंगालने के लिए विशेष अभियान चलाया है। लगभग 32,000 पुराने अपराधियों की जांच की जा रही है, और उनके डोजियर तैयार किए जा रहे हैं। पुलिस महानिदेशक ने पुराने अपराधियों के बारे में जानकारी एकत्र करने का निर्देश दिया है। दिल्ली बम धमाके के बाद राज्य की पुलिस सतर्क है।

    prefferd source google
    Hero Image

    ISKP आतंकियों के बाद गुजरात पुलिस का अभियान

    राज्य ब्यूरो, अहमदाबाद। गुजरात से इस्लामिक स्टेट खुरासन प्रांत (आइएसकेपी) के तीन आतंकियों के पकड़े जाने के बाद इनके नेटवर्क को खंगालने के लिए राज्य पुलिस ने एक विशेष अभियान चलाया है।

    बीते सौ घंटे में करीब 32 हजार पुराने अपराधियों की जांच कर उनके स्थायी निवास, कामकाज व दैनिक जीवन की जानकारी हासिल की जा रही है। गुजरात से बाहर के 4506 सहित इन सभी के डोजियर तैयार किए जाएंगे। ये लोग कभी न कभी शराब, हथियारों की तस्करी, आतंकी घटना, फेक करेंसी जैसे अपराधों में संलिप्त रहे हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ISKP आतंकियों के बाद गुजरात पुलिस का अभियान

    गुजरात के पुलिस महानिदेशक विकास सहाय ने राज्य की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए जिला पुलिस अधिकारियों को अपने थाना क्षेत्रों में रह रहे पुराने अपराधियों व आरोपितों के स्थायी आवास, उनके कामकाज, व्यवहार आदि की जानकारी एकत्र करने का निर्देश दिया था।

    पुलिस महानिदेशक ने बताया कि 31834 में से करीब 12 हजार अपने घर पर मिले, जबकि चार हजार के पते बदल गए हैं। 4506 आरोपित गुजरात से बाहर के हैं। जबकि 2326 की मौत हो चुकी है। गुजरात पुलिस इन सभी के डोजियर तैयार करेगी। दिल्ली बम धमाके के बाद से राज्य की पुलिस सतर्क है।