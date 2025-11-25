ISKP के तीन अताकियों के पकडे जाने के बाद एक्शन में गुजरात पुलिस, नेटवर्क खंगालने के लिए चला रही विशेष अभियान

राज्य ब्यूरो, अहमदाबाद। गुजरात से इस्लामिक स्टेट खुरासन प्रांत (आइएसकेपी) के तीन आतंकियों के पकड़े जाने के बाद इनके नेटवर्क को खंगालने के लिए राज्य पुलिस ने एक विशेष अभियान चलाया है। बीते सौ घंटे में करीब 32 हजार पुराने अपराधियों की जांच कर उनके स्थायी निवास, कामकाज व दैनिक जीवन की जानकारी हासिल की जा रही है। गुजरात से बाहर के 4506 सहित इन सभी के डोजियर तैयार किए जाएंगे। ये लोग कभी न कभी शराब, हथियारों की तस्करी, आतंकी घटना, फेक करेंसी जैसे अपराधों में संलिप्त रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ISKP आतंकियों के बाद गुजरात पुलिस का अभियान गुजरात के पुलिस महानिदेशक विकास सहाय ने राज्य की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए जिला पुलिस अधिकारियों को अपने थाना क्षेत्रों में रह रहे पुराने अपराधियों व आरोपितों के स्थायी आवास, उनके कामकाज, व्यवहार आदि की जानकारी एकत्र करने का निर्देश दिया था।