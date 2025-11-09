सूरत के युवक ने पाकिस्तान ट्रांसफर किए 10 करोड़ रुपये, गुजरात पुलिस ने किया साइबर क्राइम का भंडाफोड़

डिजिटल डेस्क, अहमदाबाद। गुजरात के सूरत से पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। उसपर साइबर अपराधियों की मदद करने का आरोप है। पुलिस के अनुसार, आरोपी ने पाकिस्तान आधारित क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट में 10 करोड़ रुपये भेजे हैं। आरोपी युवक की पहचान चेतन गंगाणी के रूप में हुई है। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने चेतन को गिरफ्तार करके जांच शुरू कर दी है। जांच में पता चला है कि चेतन के बैंक अकाउंट का इस्तेमाल साइबर अपराधी कर रहे थे।

100 से ज्यादा फर्जी खाते चेतन का 6 अन्य लोगों से संपर्क मिला है। गुजरात पुलिस ने 3 नवंबर को उसे सूरत के मोरबी से गिरफ्तार किया है। उसपर 200 करोड़ रुपये की हेराफेरी का आरोप है। पुलिस के अनुसार, चेतन ने दुबई आधारित साइबर अपराधियों के साथ मिलकर 100 ज्यादा फर्जी खातों (Mule Account) की मदद से करोड़ों की हेरफेर की है। इन फर्जी खातों का इस्तेमाल आपराधिक गतिविधियों से मिलने वाले पैसों को ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है।

10 करोड़ रुपये पाकिस्तान भेजे गुजरात पुलिस ने कुछ समय पहले भी साइबर अपराधियों को पकड़ा था। पुलिस के अनुसार, चेतन का कनेक्शन उन अपराधियों से निकला है। उनकी मदद करते हुए चेतन ने 10 करोड़ रुपये को क्रिप्टोकरेंसी में तब्दील किया और फिर इसे पाकिस्तान के एक वॉलेट में भेज दिया। इसके लिए उसे 0.10 प्रतिशत का कमीशन भी मिला था।