गुजरात में प्रति व्यक्ति आय तीन लाख के पार, सीएम भूपेंद्र पटेल ने दी बधाई

राज्य ब्यूरो, अहमदाबाद। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि देश के ग्रोथ इंजन गुजरात में प्रति व्यक्ति आय तीन लाख के पार हो गया है। देश के 8.2 जीडीपी वृद्धि दर में गुजरात आर्थिक क्षेत्र में अव्वल राज्य बना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि गुजरात आर्थिक विकास के नये मापदंड स्थापित कर रहा है, राज्य में प्रति व्यक्ति आय तीन लाख रुपये के पार पहुंची है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की दूरदर्शिता से देश का मजबूत आर्थिक विकास हो रहा है। देश का सकल घरेलू उत्पादन दर 8,2 प्रतिशत दर्ज किया गया इसमें गुजरात का उल्लेखनीय योगदान रहा है।