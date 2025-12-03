गुजरात: भावनगर के कॉम्प्लेक्स में लगी भीषण आग, बिल्डिंग में 15 अस्पताल; सभी मरीजों को बचाया गया
गुजरात के भावनगर में काला नाला इलाके की एक पैथोलॉजी लैब में आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोगों और दमकल कर्मियों ने मिलकर बच्चों और बुजुर्गों सम ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गुजरात के भावनगर के व्यस्त काला नाला इलाके में स्थित एक पैथोलॉजी लैब में आग लग गई। आग लगने से वहां अफरा-तफरी का माहौल हो गया। स्थानीय लोग तुरंत हरकत में आए और बच्चों और बुजुर्गों को बचाने और निकालने लगे। फायर टीमें मौके पर हैं।
कॉम्प्लेक्स में करीब 10-15 अस्पताल
स्थानीय लोगों और अग्निशमन विभाग ने बचाव अभियान चलाया। घटना के विवरण के अनुसार, कालूभर रोड स्थित समीप कॉम्प्लेक्स में आज सुबह करीब 9 बजे आग लग गई। चूंकि कॉम्प्लेक्स में करीब 10-15 अस्पताल हैं, इसलिए अफरा-तफरी मच गई। आग की लपटें दूर से ही दिखाई दे रही थीं। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम पहुंच गई। आग की सूचना मिलते ही स्थानीय युवा मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य शुरू किया गया।
मौके पर तीन दमकल गाड़ियां पहुंचीं।
ग्निशमन विभाग की टीम और स्थानीय युवक परिसर में स्थित अस्पताल में फंसे मरीजों को निकालने के काम में जुटे रहे। दमकल की गाड़ियां आग बुझाने का काम कर रही हैं। घटना की गंभीरता को देखते हुए अग्निशमन विभाग को सूचना दी गई और दमकल की तीन गाड़ियां मौके पर पहुंचकर युद्धस्तर पर आग पर काबू पाने का काम शुरू कर दिया। शुरुआती जांच में आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है।
किसी के हताहत होने की खबर नहीं
गनीमत रही की इस घटना में कोई हताहत या घायल नहीं हुआ। अब स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। भावनगर कलेक्टर मनीष बंसल ने बताया कि भावनगर शहर के कालूभर रोड स्थित समीप कॉम्प्लेक्स में आज सुबह करीब 9 बजे आग लग गई। इस कॉम्प्लेक्स में करीब 10-15 अस्पताल, दुकानें और दफ्तर हैं। आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल विभाग, एम्बुलेंस और पुलिस की एक टीम तुरंत मौके पर पहुंच गई।
#WATCH | Bhavnagar, Gujarat | Massive fire breaks out at Dev Pathology Lab in the Kala Nala area of Bhavnagar city. Locals quickly got into action and began rescuing and evacuating the children and elderly. Fire teams on the spot. Further details awaited. pic.twitter.com/qptGGkLCz3— ANI (@ANI) December 3, 2025
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।