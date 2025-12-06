गुजरात: वलसाड़ के बीएन इंडस्ट्री में लगी भीषण आग, लाखों का माल जलकर खाक

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गुजरात के वलसाड़ में पारडी तालुका के उमरसाडी गांव में आज सुबह बीएन इंडस्ट्री में भीषण आग लग गई। आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। मजदूरों को तुरंत सुरक्षित स्थान पर भेजा गया और घटना की जानकारी फायर ब्रिगेड को दी गई।

आग इतनी भयानक थी कि देखते ही देखते चारों और आग की भीषण लपटें फैलने लगीं। घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड के अधिकारियों ने आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू कर दी। करीब 6 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका।

दूर से दिखाई दिया धुएं का गुबार आग इतनी भयंकर थी कि उसका धुआं दूर तक दिखाई दे रहा था। आग लगने से आस-पास के इलाके में डर का माहौल पैदा हो गया। फायर ब्रिगेड ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली।