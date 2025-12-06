गुजरात: वलसाड़ के बीएन इंडस्ट्री में लगी भीषण आग, लाखों का माल जलकर खाक
गुजरात के वलसाड़ जिले में बीएन इंडस्ट्री में भीषण आग लगने से लाखों का माल जलकर राख हो गया। आग लगने का कारण अज्ञात है, लेकिन शॉर्ट सर्किट की आशंका है। ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गुजरात के वलसाड़ में पारडी तालुका के उमरसाडी गांव में आज सुबह बीएन इंडस्ट्री में भीषण आग लग गई। आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। मजदूरों को तुरंत सुरक्षित स्थान पर भेजा गया और घटना की जानकारी फायर ब्रिगेड को दी गई।
आग इतनी भयानक थी कि देखते ही देखते चारों और आग की भीषण लपटें फैलने लगीं। घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड के अधिकारियों ने आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू कर दी। करीब 6 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका।
दूर से दिखाई दिया धुएं का गुबार
आग इतनी भयंकर थी कि उसका धुआं दूर तक दिखाई दे रहा था। आग लगने से आस-पास के इलाके में डर का माहौल पैदा हो गया। फायर ब्रिगेड ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली।
Valsad, Gujarat: A fire erupted at BN Industries’ aluminium powder unit in Umarsadi village, Pardi taluka. More than five fire teams from nearby towns are working to control the blaze. The cause of the fire is currently under investigation pic.twitter.com/v9tQTgvY1X— IANS (@ians_india) December 6, 2025
लाखों का माल जलकर खाक
फायर ब्रिगेड की चार टीमों ने आग पर काबू तो पा लिया है, लेकिन आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। आग लगने के सही कारणों की पता लगाने के लिए वलसाड एफएसएल टीम की मदद ली जाएगी। आग लगने की घटना से कंपनी का लाखों का माल जलकर खाक हो गया है।
