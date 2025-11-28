अंतरजातीय विवाह के बाद भी बेटी का पिता की संपत्ति में समान हक, गुजरात हाई कोर्ट ने महिला के पक्ष में सुनाया फैसला

राज्य ब्यूरो, अहमदाबाद: हिंदू उत्तराधिकार कानून के तहत गुजरात हाई कोर्ट ने एक अहम निर्णय देते हुए कहा है कि अंतरजातीय विवाह के बावजूद किसी महिला को पैतृक अथवा पिता की कमाई हुई संपत्ति से बेदखल नहीं किया जा सकता। कानून के अनुसार 12 वर्ष बीते जाने के बाद दावा करने के बावजूद हाई कोर्ट ने महिला को संपत्ति में हिस्सेदार माना है।

सामान्य वर्ग की एक युवती ने अन्य पिछड़ा वर्ग के लड़के से विवाह कर लिया था। वर्ष 1986 में उसके पिता का निधन हो गया। उसके सात भाई बहनों ने इस युवती को छोड़कर पिता की संपत्ति का नामांतरण अपने नाम करा लिया था। वर्ष 2018 में उक्त युवती ने पिता की संपत्ति में हक पाने के लिए एक वाद दायर किया।

स्थानीय अदालत ने पिता के निधन के 12 वर्ष बाद दावा करने के चलते उसकी याचिका खारिज कर दी थी। महिला ने इस मामले में हाई कोर्ट में अपील की इसके बाद न्यायालय ने हिंदू उत्तराधिकार कानून की धारा 6 का हवाला देते हुए बताया कि उत्तराधिकार कानून में वर्ष 2005 के संशोधन में यह प्रविधान किया गया है कि जब तक पुत्री स्वयं अपने पिता की अथवा पैतृक संपत्ति को स्वयं अस्वीकार नहीं कर देती है तब तक उसका अधिकार बना रहता है।