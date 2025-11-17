गांधीनगर और पालनपुर में अवैध नशीली दवाइयों का जखीरा बरामद, नारकोटिक्स टीम ने दो आरोपियों को किया गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (नीमच-मध्य प्रदेश) ने गुजरात के गांधीनगर और पालनपुर में बड़ी कार्रवाई की है। नवंबर में दो बार कार्रवाई करते हुए केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो ने दो आरोपितों को गिरफ्तार कर दवाइयों की बड़ी खेप पकड़ी है।

अवैध मनप्रभावी व नशीली दवाइयों की सप्लाई और विक्रय पर केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम की नजर रहती है। इसके साथ ही इन दवाइयों के बाजार में खुले विक्रय पर भी सख्ती है। इन नशीली दवाइयों को विशेष परिस्थितियों में ही डाक्टर के परामर्श पर दवा विक्रेता उपलब्ध कराते हैं।

पहले भी बरामद हुई थीं नशे की गोलियां ऐसी ही नशीली दवाइयों की सप्लाई चैन को तोड़ने के लिए केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो नीमच की टीम ने 22 फरवरी 2025 को गुजरात के धराड़ और धनेरा में बड़ी कार्रवाई की थी और बड़ी मात्रा में नशीली दवाइयां बरामद की थीं, लेकिन आरोपित फरार हो गए थे। इस मामले में एनडीपीएस एक्ट सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज कर केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो नीमच की टीम जांच कर रही थी।

टीम ने आवासीय फ्लैट में दी दबिश उप नारकोटिक्स आयुक्त नीमच के दिशा-निर्देश पर जांच के तथ्यों और सूचना के आधार पर टीम ने सात नवंबर को गुजरात के गांधीनगर में एक आवासीय फ्लैट पर दबिश दी और मौके से दो आरोपितों को पकड़ा। इनके पास से बड़ी मात्रा में मनप्रभावी नशीली दवाइयों का जखीरा बरामद हुआ। रुपये भी जब्त किए। इस कार्रवाई के बाद 13 नवंबर को टीम ने पालनपुर में दबिश देकर दोबारा बड़ी मात्रा में मनप्रभावी दवाइयां बरामद की हैं।