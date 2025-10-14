Language
    गुजरात: भावनगर में डॉक्टर ने की आत्महत्या, अपने ही अस्पताल में फंदे से झूलता मिला शव

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 03:56 PM (IST)

    गुजरात के भावनगर में मशहूर ईएनटी विशेषज्ञ डॉ. राजेश रंगलानी ने अपने अस्पताल में आत्महत्या कर ली। इस घटना से पूरे शहर में शोक की लहर दौड़ गई है। प्रारंभिक जांच में फांसी लगाने की बात सामने आई है, लेकिन आत्महत्या के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रही है।

    डॉक्टर राजेश रंगलानी ने की आत्महत्या

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गुजरात के भावनगर के कालूभा इलाके से मंगलवार को बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया ही। यहां शहर के बेहद जाने-माने ईएनटी (कान-नाक-गला विशेषज्ञ) डॉ। राजेश रंगलानी ने अज्ञात कारणों से आत्महत्या कर ली।

    डॉक्टर की मौत से पूरे इलाके में शोक कि लहर छा गई। शुरूआती जांच के अनुसार, डॉ। राजेश रंगलानी ने कलुभा रोड पर काला नाला के पास सूर्यदीप कॉम्प्लेक्स स्थित अपने ही अस्पताल में फांसी लगाकर या किसी अन्य तरीके से आत्महत्या कर ली।

    डॉक्टर राजेश रंगलानी ने की आत्महत्या

    घटना की सूचना मिलते ही शहर में हड़कंप मच गया, क्योंकि डॉ। रंगलानी अपनी विशेषज्ञ सेवाओं के लिए जाने जाते थे साथ ही वो शहर के प्रमुख डॉक्टरों में से एक थे। डॉ। राजेश रंगलानी का ये आत्मघाती कदम चिकित्सा जगत के लिए एक स्तब्ध कर देने वाली खबर है। उनके असामयिक निधन की खबर मिलते ही उनके साथी डॉक्टरों, कर्मचारियों और बड़ी संख्या में मरीजों में शोक की लहर दौड़ गई।

    अस्पताल में फंदे से झूलता मिला शव

    डॉक्टर ने ऐसा कदम क्यों उठाया, इसकी सटीक वजह अभी तक पता नहीं चल पाई है। यह भी साफ नहीं हो पाया है कि पुलिस को इस मामले में कोई सुसाइड नोट भी मिला है या नहीं। पुलिस ने गहन जांच शुरू कर दी है। घटना की गंभीरता को देखते हुए, पुलिस का एक काफिला तुरंत सूर्यदीप कॉम्प्लेक्स पहुंचा। पुलिस ने घटनास्थल की गहन जांच की और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल ले गई।

    पुलिस ने शुरू की जांच

    पुलिस ने अब आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज कर लिया है साथ ही पुलिस डॉक्टर के निजी और पेशेवर जीवन के पहलुओं की जांच कर रही है। डॉक्टर के परिवार, करीबी दोस्तों और चिकित्सा पेशे से जुड़े लोगों से पूछताछ करके आत्महत्या के रहस्यमय कारणों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है।