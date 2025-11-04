गुजरात में साइबर ठगों पर एक्शन, 200 करोड़ रुपये भेजने के आरोप में 6 गिरफ्तार
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गुजरात पुलिस की सीआइडी ने 100 बैंक खातों का उपयोग करके दुबई के साइबर अपराधियों को 200 करोड़ रुपये भेजने के आरोप में छह लोगों को गिरफ्तार किया है।
अधिकारियों ने बताया कि गोपनीय सूचना और उसके बाद की जांच के आधार पर सीआइडी-अपराध शाखा के गांधीनगर स्थित साइबर सेंटर आफ एक्सीलेंस ने मोरबी, सुरेंद्रनगर, सूरत और अमरेली जिलों से महेंद्र सोलंकी, रूपेन भाटिया, राकेश लानिया, राकेश देकिवाडिया, विजय खंभाल्या और पंकज कथिरिया को गिरफ्तार किया है।
100 से ज्यादा म्यूल बैंक खातों का विवरण मिला
सीआइडी के बयान में कहा गया है कि जांचकर्ताओं को इन आरोपितों से बरामद मोबाइल फोन से 100 से ज्यादा म्यूल बैंक खातों का विवरण मिला है। ये लोग अलग-अलग राज्यों में सक्रिय साइबर अपराधियों को म्यूल बैंक खाते उपलब्ध कराते थे और फिर धोखाधड़ी से प्राप्त धन को अंगडि़या (नकद कूरियर सेवा) या क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफर के जरिए दुबई स्थित अपराध गिरोह को भेज देते थे।
केंद्रीय गृह मंत्रालय के समन्वय पोर्टल पर विवरण की जांच करने पर पता चला कि 100 बैंक खातों का इस्तेमाल देश भर में दर्ज डिजिटल गिरफ्तारी, कार्य धोखाधड़ी, निवेश धोखाधड़ी, ऋण धोखाधड़ी और अंशकालिक नौकरी धोखाधड़ी जैसे 386 साइबर अपराधों में किया गया था, जिसमें पीडि़तों से 200 करोड़ रुपये जमा कराए गए थे।
(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)
