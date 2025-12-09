गुजरात में 719 करोड़ की साइबर ठगी का पर्दाफाश, 10 गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गुजरात पुलिस ने एक बड़े साइबर फ्राड नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए 10 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें बैंक कर्मचारी भी शामिल हैं। यह गिरोह अंतर-राज्यीय और अंतरराष्ट्रीय साइबर धोखाधड़ी में 719 करोड़ रुपये की हेराफेरी में शामिल था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अधिकारियों के अनुसार, आरोपित के तार दुबई और चीन में बैठे साइबर अपराधियों से जुड़े थे। गांधीनगर स्थित साइबर सुरक्षा उत्कृष्टता केंद्र की जांच में सामने आया कि यह गिरोह पूरे देश से होने वाली साइबर ठगी की रकम को फर्जी आधार और पैन से खुले खातों में जमा कराता था, जिसके बाद उसे नकद और क्रिप्टोकरेंसी में बदलकर दुबई व चीन भेज दिया जाता था।