मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने विवाह के लिए बदला सरकारी कार्यक्रम स्थल, कहा- मैं हर बेटी का अभिभावक
गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने जामनगर में एक विवाह समारोह के लिए सरकारी कार्यक्रम का स्थल बदलने का आदेश दिया। उन्होंने दुल्हन के चाचा को फोन करके आश्वासन दिया कि उन्हें विवाह में कोई परेशानी नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे राज्य की हर बेटी के अभिभावक हैं। उनके इस कदम की सोशल मीडिया पर खूब प्रशंसा हो रही है।
राज्य ब्यूरो, अहमदाबाद। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को अपने संबोधन में अक्सर मृदु एवं दृढ़ बताते हैं। मुख्यमंत्री ने मृदु होने का परिचय देते हुए हाल ही में जामनगर के टाउन हाल में एक बेटी के विवाह को लेकर दुल्हन के चाचा को फोन कर कहा आप बेटी का विवाह निश्चिंत होकर कीजिए हम सरकारी कार्यक्रम का स्थल बदल लेंगे।
सीएम के इस कदम की चारों ओर हो रही प्रशंसा
इंटरनेट मीडिया पर मुख्यमंत्री के इस व्यवहार की खूब प्रशंसा हो रही है। जामनगर के टाउन हाल में 23 नवंबर को एक विवाह समारोह निर्धारित था, अगले दिन 24 को उसी जगह पर सरकारी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को शामिल होना था।
मुख्यमंत्री के कार्यक्रम से दो दिन पहले उनकी सुरक्षा टीम ने टाउन हाल को घेरे में लेकर सुरक्षा जांच में जुट गई, तो लड़की के परिवार की चिंता बढ़ गई।
सीएम ने फोन कहा- आप निश्चिंत रहिए
दुल्हन संजना के चाचा ब्रजेश परमार ने बताया कि जब मुख्यमंत्री को इस बात का पता चला तो उन्होंने फोन कर कहा कि आप निश्चिंत होकर विवाह किजिए, सरकारी कार्यक्रम के लिए दूसरा स्थल तलाश कर लेंगे। उन्होंने कहा मैं राज्य की हर बेटी का अभिभावक हूं और आपको सरकारी कार्यक्रम के कारण कोई परेशानी नहीं होगी।
