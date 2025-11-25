मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने विवाह के लिए बदला सरकारी कार्यक्रम स्थल, कहा-  मैं हर बेटी का अभिभावक

राज्य ब्यूरो, अहमदाबाद। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को अपने संबोधन में अक्सर मृदु एवं दृढ़ बताते हैं। मुख्यमंत्री ने मृदु होने का परिचय देते हुए हाल ही में जामनगर के टाउन हाल में एक बेटी के विवाह को लेकर दुल्हन के चाचा को फोन कर कहा आप बेटी का विवाह निश्चिंत होकर कीजिए हम सरकारी कार्यक्रम का स्थल बदल लेंगे।

सीएम के इस कदम की चारों ओर हो रही प्रशंसा इंटरनेट मीडिया पर मुख्यमंत्री के इस व्यवहार की खूब प्रशंसा हो रही है। जामनगर के टाउन हाल में 23 नवंबर को एक विवाह समारोह निर्धारित था, अगले दिन 24 को उसी जगह पर सरकारी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को शामिल होना था।