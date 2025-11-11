Language
    Delhi Blast: दिल्ली पहुंची गुजरात ATS की टीम, गिरफ्तार आतंकियों के नेटवर्क खंगालने में जुटी

    Updated: Tue, 11 Nov 2025 11:30 PM (IST)
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 11:30 PM (IST)

    गुजरात एटीएस गिरफ्तार किए गए तीन संदिग्ध आतंकियों के नेटवर्क की जांच कर रही है। एक टीम दिल्ली में बम धमाकों में उनकी भूमिका की जांच कर रही है। पूछताछ में, उन्होंने इंटरनेट मीडिया के माध्यम से कट्टरपंथी विचारधारा के संपर्क में आने की बात स्वीकार की। एटीएस की टीमें हैदराबाद, कैराना और लखीमपुरखीरी में भी जांच कर रही हैं। तीनों संदिग्ध 17 नवंबर तक एटीएस रिमांड पर हैं।

    गुजरात एटीएस का आतंकी नेटवर्क पर शिकंजा

    राज्य ब्यूरो, अहमदाबाद। गुजरात ATS पकड़े गए तीन संदिग्ध आतंकियों के जरिये उनसे जुड़े पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुट गई है। गुजरात ATS की एक टीम दिल्ली भी गई है। वह दिल्ली में हुए बम धमाके में इनकी संभावित भूमिका की जांच करेगी।

    ATS आतंकियों को उस स्थान पर लेकर गई, जहां से उन्हें गिरफ्तार किया गया था। इन्हें मिलने वाली आर्थिक मदद व अन्य आतंकी संगठनों से इनके संबंधों की जांच की जा रही है। तीनों ने बताया कि इंटरनेट मीडिया के जरिये वे कट्टरपंथी नेटवर्क से जुड़ गए।

    एटीएस की टीम डा. मोहुयुद्दीन सैयद को जहां अडालज टोल टैक्स ले गई, वहीं आजाद सुलेमान व मोहम्मद सुहैल को छत्राल ले जाकर पूछताछ की। हथियारों की तस्करी व आतंकी नेटवर्क को भी एटीएस खंगाल रही है।

    दिल्ली बम धमाकों में संदिग्धों की भूमिका

    पूछताछ में तीनों ने बताया कि इंटरनेट मीडिया के चलते वे कट्टरपंथी विचारधारा के लोगों के संपर्क में आए। इन्होंने यह भी बताया कि हैदाराबाद, कैराना व लखीमपुरखीरी के इलाके में इस तरह की आतंकी सोच तेजी से फैल रही है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान व हैदराबाद से एटीएस की टीमें भी जांच के लिए गुजरात पहुंची हैं।

    17 नवंबर तक एटीएस के रिमांड पर आतंकी 

    गत रविवार को गुजरात एटीएस ने डा. सैयद को गांधीनगर से उस समय दबोच लिया था, जब वह आजाद सुलेमान व मोहम्मद सुहैल से हथियार व विस्फोटक की डिलीवरी लेने आया था। फिलहाल तीनों 17 नवंबर तक एटीएस के रिमांड पर हैं।