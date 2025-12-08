गुजरात एटीएस का बड़ा एक्शन, राजस्थान में ड्रग्स बनाने की फैक्ट्री पकड़ी; छह लोग गिरफ्तार
गुजरात एटीएस ने राजस्थान में एक ड्रग्स बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। गुप्त सूचना के आधार पर एटीएस टीम ने छापेमारी की और अवैध कारखाने का पता ल ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, जोधपुर। राजस्थान के जोधपुर में गुजरात एटीएस में कार्रवाई को अंजाम देते हुए एमडी ड्रग्स बनाने की फैक्ट्री पर दबिश देते हुए छह लोगों को गिरफ्तार किया है। गुजरात एटीएस की टीम ने रविवार सुबह जोधपुर के शेरगढ़ में दबिश दी। जहां एमडी ड्रग्स बनाते हुए छह लोग पकड़े गए।
पुलिस ने मौके से केमिकल से भरे कई जार जब्त किए। फैक्ट्री में केमिकल बरामद किया है, उससे करीब दो करोड़ रुपये की एमडी ड्रग्स बनाई जा सकती थी।
पुलिस की पूछताछ में कई खुलासे
दरअसल गुजरात एटीएस की टीम ने बालोतरा में कार्रवाई को अंजाम देकर मोनू ओझा को पकड़ा था जिसके साथ कुछ अन्य लोग भी थे। हिरासत में लेकर पूछताछ में एटीएस को राजस्थान के जोधपुर के शेरगढ़ क्षेत्र में एक फैक्ट्री होने की जानकारी मिली जो एमडी ड्रग्स बनाने का काम करती है और प्रतापगढ़ क्षेत्र में सप्लाई करती है।
इसके बाद गुजरात एटीएस और शेरगढ़ थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से एक फैक्ट्री पर छापा मारा। पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी देर रात फैक्ट्री पर आकर नशे का केमिकल तैयार करते थे और सुबह से पहले वहां से निकल जाते थे। मोनू एमडी ड्रग्स बनाने का एक्सपर्ट है। बाकी आरोपी इसे बेचते थे।
