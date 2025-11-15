पाकिस्तान से आए हथियारों से देश में बड़े हमले की थी तैयारी, गुजरात ATS ने दबोचा एक और संदिग्ध

डिजिटल डेस्क, अहमदाबाद। देश में आतंकी साजिश रचने वाले कई संदिग्धों पर शिकंजा कसने के बाद गुजरात एटीएस ने एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिसका पाकिस्तान आधारित आतंकी सगंठनों से कनेक्शन मिला है। पंजाब पुलिस काफी समय से इसकी तलाश में थी, लेकिन अब गुजरात एटीएस ने संदिग्ध को हिरासत में ले लिया है।

संदिग्ध व्यक्ति पर आरोप है कि वो पाकिस्तान में मौजूद आतंकी संगठनों से जुड़ा है और भारत में आतंकी साजिश रचने वाले संदिग्धों को हथियार मुहैया करवाता था। संदिग्ध की हुई पहचान गुजरात एटीएस ने एक प्रेस रिलीज जारी करते हुए बताया कि संदिग्ध की पहचान गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी बिल्ला के रूप में हुई है। पंजाब पुलिस से मिली सूचना के बाद उसे पंचमहल के हलोल जिले से हिरासत में लिया गया है।

गुजरात ATS ने दी जानकारी गुजरात एटीएस ने अपने बयान में कहा, "संदिग्ध को पंजाब पुलिस को सौंप दिया जाएगा। पंजाब के गुरदारपुर में उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। उसपर भारत में आतंक गतिविधियों से जुड़े संदिग्धों की मदद करने का आरोप है। साथ ही वो सीमा पार पाकिस्तान से भारी मात्रा में हथियार और डिटोनेटिंग ग्रेनेड भारत में लेकर आता था और इसे संदिग्धों को सौंप देता था।"