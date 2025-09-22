इंश्योरेंस पर टैक्स जीरो, कपड़ों-टीवी पर हजारों की बचत... GST 2.0 के बाद क्या-क्या हो गया सस्ता?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सोमवार से प्रभावी जीएसटी प्रणाली एक दो-स्तरीय कर संरचना बन गई है, जिसमें अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं पर पांच प्रतिशत और 18 प्रतिशत का कर लगेगा। अति विलासिता वाली वस्तुओं पर 40 प्रतिशत का कर लगाया जाएगा जबकि तंबाकू और संबंधित उत्पाद 28 प्रतिशत से अधिक उपकर की श्रेणी में बने रहेंगे।

प्रमुख वस्तुओं पर लगने वाले कर में कमी के चलते किराने के सामान के साथ ही दैनिक तौर पर जरूरत पड़ने वाली वस्तुओं के घरेलू बिलों में भी 13 प्रतिशत की बचत होगी। इतना ही नहीं छोटी कार खरीदार लगभग 70 हजार रुपये तक बचा सकेंगे। माना जा रहा है कि सरकार के इस कदम से एंट्री लेवल की कारों की बिक्री में एक बार फिर से तेजी आ सकती है।