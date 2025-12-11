मंदसौर-भोपाल के बीच बनेगा ग्रीनफील्ड फोरलेन, 100-150 किमी तक कम होगी दूरी; निर्माण की तैयारी शुरू

जेएनएन, भोपाल। मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम ने भोपाल और मंदसौर के बीच नई एक्सेस कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड फोरलेन सड़क बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह नया हाई-स्पीड मार्ग लगभग 258 किमी लंबा होगा, जो मौजूदा रास्तों से 100 से 150 किलोमीटर तक दूरी घटा देगा।