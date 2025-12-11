Language
    मंदसौर-भोपाल के बीच बनेगा ग्रीनफील्ड फोरलेन, 100-150 किमी तक कम होगी दूरी; निर्माण की तैयारी शुरू

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 07:03 AM (IST)

    मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम ने भोपाल और मंदसौर के बीच नई एक्सेस कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड फोरलेन सड़क बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह नया हाई-स्पीड मा ...और पढ़ें

    मंदसौर-भोपाल के बीच बनेगा ग्रीनफील्ड फोरलेन, 100-150 किमी तक कम होगी दूरी (सांकेतिक तस्वीर)

    जेएनएन, भोपाल। मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम ने भोपाल और मंदसौर के बीच नई एक्सेस कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड फोरलेन सड़क बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह नया हाई-स्पीड मार्ग लगभग 258 किमी लंबा होगा, जो मौजूदा रास्तों से 100 से 150 किलोमीटर तक दूरी घटा देगा।

    सड़क को जमीन से 8-10 फीट ऊंचाई पर बनाया जाएगा, इसमें बहुत कम मोड़ होंगे और यह पूरी तरह एक्सेस कंट्रोल्ड होगी, जिससे यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा तथा पश्चिमी मध्य प्रदेश को राजधानी से सीधी एवं तेज कनेक्टिविटी मिलेगी।