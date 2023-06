Video: CISF के तीन स्निफर डॉग हुए रिटायर, अधिकारियों ने किया भव्य विदाई समारोह

नई दिल्ली, जागरण डेस्क। CISF में कार्यरत तीन स्निफर डॉग हाल ही में रिटायर हुए हैं। जवानों की ओर से इनकी रिटायरमेंट बहुत ही भव्य तरीके से आयोजित की गई। कई सालों तक इनकी सेवा की सराहना करने के लिए, दिल्ली में एक कार्यक्रम में CISF कर्मियों द्वारा कुत्तों को भव्य विदाई दी गई।

एएनआई ने खूबसूरत समारोह का एक वीडियो साझा किया, जिसमें तीन में से दो कुत्तों को उनकी वर्षों की सेवा के लिए पुरस्कार प्राप्त करने के लिए रेड कार्पेट पर चलते हुए दिखाया गया है।

समाचार एजेंसी एएनआई की ओर से तीनों स्निफर डॉग के विदाई समारोह का एक वीडियो भी शेयर किया गया है, जिसमें दो डॉग रेड कार्पेट पर नजर आ रहे हैं। इन्हें इनकी आठ सालों की लंबी सेवा के लिए पुरस्कार भी दिया गया है।

#WATCH | CISF's three sniffer dogs Rocky, Romeo and Sony of the DMRC unit retired today after completing more than eight years of service. The canines were felicitated for their selfless duty.

Sony, the German Shepherd dog could not take part in the ceremony due to ill health…