अनैतिक शब्दों के इस्तेमाल वाली वेबसाइट्स पर प्रतिबंध की तैयारी, सरकार जल्द जारी करेगी गाइडलाइन

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पोर्न वेबसाइट्स पर सरकार ने कई बार प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया है। बावजूद इसके सरकार को सफलता नहीं मिली। इन सबके बीच केंद्र सरकार अब एक ऐसा कंटेंट प्रतिबंध करने की तैयारी में है, जिसमें रिश्तों के बीच अनैतिक संबंधों से जुड़े शब्दों का इस्तेमाल किए जा रहे कंटेंट प्रसारित की किया जाता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सरकार का उद्देश्य है कि रिश्तों के लिए गढ़े गए ऐसे शब्द और उससे जुड़ा कंटेंट प्रतिबंधित करने के लिए के लिए सर्विस प्रोवाइडर्स (आईएसपी) को जल्द गाइडलाइन जारी होगी। 'ऐसे कंटेंट पूरी तरीके प्रतिबंधित करना आसान नहीं' आईटी मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि चाइल्ड पोनोंग्राफी के अलावा अन्य कई अश्लील कंटेंट इंटरनेट पर मौजूद हैं, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गैरकानूनी श्रेणी में नहीं आते। अधिकारियों का कहना है कि इस प्रकार के कंटेंट को भारत में पूरी तरीके से प्रतिबंधित करना कठिन है।

आईटी मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया आवश्यकता के अनुसार, सरकार समय-समय पर ऐसे कंटेंट पर बैन लगाती है। हालांकि, टेक्नोलोजी और इंटरनेट का अंतरराष्ट्रीय स्वरूप देखते हुए ऐसी करीब 4 करोड़ वेबसाइट्स पर प्रतिबंध लगाना आसान काम नहीं है। जल्द ही सरकार जारी करेगी गाइडलाइन मामले की जानकारी रखने वाले एक अधिकारी के अनुसार, इस प्रकार के कंटेंट को पूरी तरीके से प्रतिबंधित करने के लिए आईएसपी, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से लगातार चर्चा कर रही है।