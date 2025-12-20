Budget: सरकार ने आगामी बजट के लिए जनता से मांगे सुझाव, सबका साथ-सबका विकास पर जोर

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने आगामी बजट 2026-27 के लिए आम जनता से सुझाव मांगे हैं ताकि देश के लिए नए नियम और योजनाएं बनाई जा सकें। माईजीओवी इंडिया की ओर से एक एक्स पोस्ट में लोगों को इस महत्वपूर्ण कार्य में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया है।

सरकार ने पोस्ट में कहा, ''जनता की अंतर्दृष्टि के साथ बजट का निर्माण। संघीय बजट 2026-27 के लिए अपने सुझाव साझा करें और समावेशी विकास और राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने वाली नीतियों में योगदान करें।''

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आगामी बजट को लेकर कई दौर की बजट-पूर्व परामर्श कर चुकी हैं। इस महीने की शुरुआत में विभिन्न उद्योग संगठनों ने भी बजट को लेकर अपने सुझाव दिए थे। इसमें छोटे व्यवसायों के लिए आसान कर, सस्ता ऋण और सरल नियमों की मांग की गई है। आम बजट एक फरवरी 2026 को पेश किए जाने की संभावना है।