साइबर फ्राड से जुड़े नंबर सरकार के रडार पर, रोजना तीन लाख नंबर को लेकर अलर्ट

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। स्पैम काल के बाद अब सरकार का ध्यान साइबर फ्राड को रोकने पर है। इस काम के लिए टेलीकाम विभाग ने फाइनेंशियल फ्राड रिस्क इंडेक्टर (एफआरआई) प्लेटफार्म का निर्माण किया है जिसे फिलहाल बैंकों से जोड़ा गया है। आने वाले समय में इस प्लेटफार्म से शेयर बाजार, म्युचुअल फंड, पेंशन फंड व अन्य सरकारी विभागों को भी जोड़ा जाएगा ताकि उन्हें भी वित्तीय फ्राड करने वाले नंबर भेज कर अलर्ट किए जा सके।

बुधवार को नई दिल्ली में आयोजित मोबाइल कांग्रेस में विभाग की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक इस प्लेटफार्म का असर काफी सकारात्मक दिख रहा है जिसे देखते हुए सरकार ने सभी सरकारी विभाग को इससे जोड़ने का फैसला किया गया है।

रोजाना तीन लाख से ज्यादा भेजे जा रहे अलर्ट फ्राड से जुड़े 2.5-3 लाख नंबर को लेकर विभाग प्रतिदिन रिस्क अलर्ट बैंकों को भेजता है और इनमें से 40 हजार नंबर रोजाना ब्लाक हो रहे हैं। मतलब इन नंबरों पर वितीय ट्रांजेक्शन नहीं किया जा सकेगा। फोन पे और पेटीएम जैसे प्लेटफार्म ने भी इन नंबरों पर वितीय ट्रांजेक्शन को रोकना शुरू कर दिया है। जिन नंबर को रिस्क की श्रेणी में डाला जाता है उस पर वित्तीय ट्रांजेक्शन करने पर फोन पे और पेटीएम यह अलर्ट देता है कि इन पर पैसा भेजना जोखिम भरा हो सकता है। फिर भी अगर उपभोक्ता भेजना चाहता है तो उसे इग्नोर कर उसे जारी रख सकता है।