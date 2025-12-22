Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    केंद्र सरकार ने इंडिगो के तुर्की वेट-लीज प्लान पर लगाई रोक, 2026 में खत्म होगा एक्सटेंशन

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 11:54 PM (IST)

    केंद्र सरकार ने इंडिगो के तुर्की वेट-लीज प्लान पर रोक लगा दी है, जिसका एक्सटेंशन 2026 में खत्म होने वाला था। यह निर्णय विमानन नियामक डीजीसीए द्वारा सु ...और पढ़ें

    Hero Image

    बोइंग 777 विमान (सोशल मीडिया)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत सरकार ने इंडिगो एयरलाइंस को तुर्की से वेट-लीज पर लिए गए विमानों का संचालन मार्च 2026 तक ही करने की अनुमति दी है। यह अनुमति अंतिम है और आगे कोई विस्तार नहीं दिया जाएगा।

    नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इंडिगो को तुर्की से वेट-लीज पर लिए गए विमानों का संचालन करने की अनुमति दी गई है, लेकिन यह अनुमति मार्च 2026 तक ही वैध होगी।

    क्यों लिया गया यह फैसला?

    भारत सरकार ने यह फैसला तुर्की के साथ बढ़ते तनाव और सुरक्षा चिंताओं के कारण लिया है। तुर्की की कंपनी सेलेवी को भारत में सुरक्षा मंजूरी वापस ले ली गई थी, जिसके बाद इंडिगो को तुर्की से वेट-लीज पर लिए गए विमानों का संचालन करने की अनुमति दी गई थी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इंडिगो की स्थिति

    इंडिगो ने तुर्की से वेट-लीज पर 15 विमान लिए हैं, जिनमें से 7 तुर्की की कंपनियों से हैं। इंडिगो को तुर्की से 5 एयरबस A320 विमान और लेने की अनुमति दी गई है, लेकिन ये विमान अभी तक सेवा में नहीं आए हैं।

    इंडिगो को मार्च 2026 तक तुर्की से वेट-लीज पर लिए गए विमानों का संचालन बंद करना होगा। इंडिगो को अपने बेड़े में नए विमान शामिल करने होंगे ताकि वह अपने अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का संचालन जारी रख सके।

     