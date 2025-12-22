केंद्र सरकार ने इंडिगो के तुर्की वेट-लीज प्लान पर लगाई रोक, 2026 में खत्म होगा एक्सटेंशन

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत सरकार ने इंडिगो एयरलाइंस को तुर्की से वेट-लीज पर लिए गए विमानों का संचालन मार्च 2026 तक ही करने की अनुमति दी है। यह अनुमति अंतिम है और आगे कोई विस्तार नहीं दिया जाएगा।

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इंडिगो को तुर्की से वेट-लीज पर लिए गए विमानों का संचालन करने की अनुमति दी गई है, लेकिन यह अनुमति मार्च 2026 तक ही वैध होगी।

क्यों लिया गया यह फैसला?

भारत सरकार ने यह फैसला तुर्की के साथ बढ़ते तनाव और सुरक्षा चिंताओं के कारण लिया है। तुर्की की कंपनी सेलेवी को भारत में सुरक्षा मंजूरी वापस ले ली गई थी, जिसके बाद इंडिगो को तुर्की से वेट-लीज पर लिए गए विमानों का संचालन करने की अनुमति दी गई थी।