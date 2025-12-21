Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अगले सत्र में नकली उर्वरकों और कीटनाशकों के खिलाफ बिल लाएगी सरकार, कृषि मंत्री ने बताया प्लान

    By Swaraj Srivastava Edited By: Swaraj Srivastava
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 10:39 PM (IST)

    केंद्र सरकार अगले संसद सत्र में नकली उर्वरकों और कीटनाशकों के खिलाफ एक बिल पेश करेगी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नकली उर्वरकों की बिक्री पर चिंत ...और पढ़ें

    Hero Image

    कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी जानकारी

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्र सरकार अगले संसद सत्र में नकली उर्वरकों और कीटनाशकों के खिलाफ एक बिल पेश करेगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नकली उर्वरकों, कीटनाशकों और अन्य अवैध जैव-उत्तेजकों की बिक्री को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार ऐसे दुरुपयोगों के खिलाफ व्यापक उपाय कर रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को पीएचडी चैंबर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा आयोजित ''चौधरी चरण सिंह किसान सम्मान समारोह'' को संबोधित करते हुए कहा, ''इन मुद्दों को रोकने के लिए आगामी संसद सत्र में एक नया बिल पेश किया जाएगा। कड़े कानून बनाए जाएंगे और बेईमान व्यापारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।''

    वैज्ञानिक हर साल एक बार खेतों का दौरा करेंगे

    उन्होंने हाल ही में पारित ''विकसित भारत-रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण)'' (वीबी-जी राम जी कानून) के बारे में भी चर्चा कर कहा कि इस नए कानून का सार गरीबों के कल्याण की भावना में निहित है। मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए प्रयासरत है।

    उन्होंने वैज्ञानिकों और किसानों के बीच सीधे संवाद के महत्व पर जोर दिया, ''लैब-टू-लैंड'' दृष्टिकोण को बढ़ावा देते हुए, ताकि अनुसंधान के निष्कर्ष सीधे खेतों तक पहुंच सकें। सरकार ने निर्णय लिया है कि वैज्ञानिक हर साल एक बार खेतों का दौरा करेंगे ताकि किसानों के साथ सीधे बातचीत और ज्ञान का आदान-प्रदान किया जा सके। उन्होंने शोधकर्ताओं से भी आग्रह किया कि वे अपने अध्ययन को किसानों की वास्तविक आवश्यकताओं के साथ जोड़ें।

    (न्यूज एजेंसी आईएएनएस के इनपुट के साथ)