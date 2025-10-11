RSS के 100 साल पूरे होने पर सरकार ने जारी किए विशेष सिक्के, घर बैठे कर सकते हैं ऑर्डर; ये है प्रोसेस
भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने पर विशेष स्मारक सिक्के और डाक टिकट जारी किए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इन्हें RSS की एक सदी की सेवा, एकता और समर्पण को समर्पित बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी RSS के राष्ट्र निर्माण में योगदान की सराहना की। ये सिक्के ऑनलाइन और डाक टिकट फिलेटली ब्यूरो में उपलब्ध हैं। RSS की स्थापना डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार ने राष्ट्र निर्माण और सामाजिक जिम्मेदारी के उद्देश्य से की थी।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में विशेष स्मारक सिक्के और डाक टिकट जारी किए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा कि ये सिक्के और टिकट RSS की एक सदी की सेवा, एकता और समर्पण को समर्पित हैं।
वित्त मंत्रालय के कार्यालय ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, "राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर भारत सरकार ने विशेष स्मारक सिक्के और डाक टिकट जारी किए हैं जो सेवा, एकता और समर्पण की एक सदी को सम्मान देते हैं।"
कहां से मंगा सकते हैं सिक्के?
सरकार ने बताया कि विशेष स्मारक सिक्के ऑनलाइन मंगवाए जा सकते हैं। ये सिक्के कोलकाता मिंट की वेबसाइट https://indiagovtmint.in/hi/product-category/kolkata-mint पर उपलब्ध हैं। वहीं, स्मारक डाक टिकट देशभर के फिलेटली ब्यूरो में खरीदे जा सकते हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 अक्टूबर को विशेष रूप से डिजाइन किए गए सिक्के और डाक टिकट जारी किए थे। उन्होंने इस मौके पर कहा कि यह स्मरण केवल RSS की यात्रा का नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण में उसके योगदान का प्रतीक है।
RSS को लेकर क्या बोले पीएम मोदी?
पीएम मोदी ने RSS के शताब्दी समारोह में कहा कि संघ ने पिछली एक सदी में अनगिनत जीवनों को दिशा दी और मजबूत बनाया। उन्होंने कहा, "जिस तरह सभ्यताएं महान नदियों के किनारे विकसित होती हैं, उसी तरह संघ की धारा के साथ सैकड़ों जीवन खिले और आगे बढ़े हैं। RSS का उद्देश्य हमेशा एक ही रहा राष्ट्र निर्माण।"
किसने की थी RSS की स्थापना?
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना नागपुर में डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार ने की थी। यह एक स्वयंसेवी संगठन है, जिसका उद्देश्य देशवासियों में संस्कृति के प्रति जागरूकता, अनुशासन, सेवा और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना बढ़ाना है। आज RSS देशभर में लाखों स्वयंसेवकों के माध्यम से शिक्षा, सामाजिक सेवा और राष्ट्र निर्माण के कार्यों में सक्रिय है।
