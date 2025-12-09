Language
    10% की कटौती, रिफंड और बैगेज का निपटारा... सरकार की सख्त कार्रवाई के बाद बैकफुट पर IndiGo

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 07:43 PM (IST)

    सिविल एविएशन मंत्री राम मोहन नायडू ने इंडिगो को 10% ऑपरेशन कटौती करने के निर्देश दिए हैं। यह फैसला फ्लाइट कैंसिलेशन को कम करने और एयरलाइन के ऑपरेशन को ...और पढ़ें

    Hero Image

     केंद्रीय मंत्री के सामने हाथ जोड़ते हुए इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्सफोटो - X @RamMNK

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सिविल एविएशन मंत्री राम मोहन नायडू ने मंगलवार को इंडिगो को नए निर्देश दिए हैं। सरकारी आदेश के तहत भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो को अपने ऑपरेशन में 10% की कटौती करने को कहा गया है।

    नायडू ने एक X पर पोस्ट में लिखा, 'मिनिस्ट्री, इंडिगो के सभी रूट्स में कटौती करना जरूरी समझती है, जिससे एयरलाइन के ऑपरेशन को स्टेबल करने में मदद मिलेगी और कैंसलेशन कम होंगे।'

    इंडिगो को 10% ऑपरेशन कटौती का निर्देश

    नायडू ने आगे कहा, '10% की कटौती का ऑर्डर दिया गया है। इसका पालन करते हुए, इंडिगो पहले की तरह अपने सभी डेस्टिनेशन को कवर करती रहेगी।'

    इन पाबंदियों की वजह से इंडिगो हर दिन लगभग 215 फ्लाइट्स कम कर देगी। एयरलाइन को अपने विंटर शेड्यूल के हिस्से के तौर पर पहले एविएशन सेक्टर रेगुलेटर ने हर दिन 2,145 फ्लाइट्स उड़ाने की इजाजत दी थी।

    रिफंड और बैगेज हैंडओवर तेजी से पूरा करने का निर्देश

    एविएशन मिनिस्ट्री द्वारा इंडिगो के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पीटर एल्बर्स को बुलाने के तुरंत बाद कटौती का ऑर्डर जारी किया गया।

    नायडू ने कहा कि एल्बर्स ने मंत्रालय के अधिकारियों के सामने पेश होकर कंफर्म किया कि 6 दिसंबर तक जिन फ्लाइट्स का 100% रिफंड होना था वह पूरा हो गया है। उन्होंने आगे कहा कि बाकी रिफंड और बैगेज हैंडओवर को तेजी से पूरा करने के लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं।

    इसके अलावा, इंडिगो को एविएशन मंत्रालय के सभी निर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया गया है, जिसमें "बिना किसी छूट के किराए की लिमिट और पैसेंजर की सुविधा के उपाय" शामिल हैं।