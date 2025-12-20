Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दुनियाभर में डाउन हुए गूगल और यूट्यूब? हजारों यूजर्स को हो रही परेशानी; सोशल मीडिया पर कर रहे शिकायत

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 02:00 AM (IST)

    शुक्रवार, 19 दिसंबर 2025 को यूट्यूब (YouTube) और गूगल (Google) की सेवाओं में दुनिया भर के कई देशों में बड़े पैमाने पर रुकावट (outage) देखी गई। भारत और ...और पढ़ें

    Hero Image

    दुनियाभर में डाउन हुए गूगल और यूट्यूब? हजारों यूजर्स को हो रही परेशानी (फोटो- रॉयटर)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। शुक्रवार, 19 दिसंबर 2025 को यूट्यूब (YouTube) और गूगल (Google) की सेवाओं में दुनिया भर के कई देशों में बड़े पैमाने पर रुकावट (outage) देखी गई। भारत और अमेरिका जैसे देशों से हजारों उपयोगकर्ताओं ने इन सेवाओं के ठप होने की शिकायत की है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    व्यवधान ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म डाउनडिटेक्टर के डेटा से शिकायतों में अचानक वृद्धि देखी गई, लेकिन Google की ओर से अभी तक व्यवधान के कारण या बहाली की समय-सीमा के बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।

    रिपोर्टों के अनुसार, यूट्यूब का संचालन काफी हद तक फिर से सामान्य हो गया है। शिकायतों की संख्या, जो चरम पर 11,000 से अधिक पहुंच गई थी, अब काफी कम हो गई है। उपयोगकर्ताओं को 'एरर 502' (Error 502) का सामना करना पड़ा, जिसमें वीडियो लोड होने में देरी, सर्वर कनेक्शन की समस्या और ऐप का अचानक बंद होना शामिल था।

    यूट्यूब के अलावा, गूगल सर्च (Google Search) और यूट्यूब टीवी (YouTube TV) में भी व्यवधान दर्ज किए गए। गूगल की ओर से इस आउटेज के सटीक कारण या आधिकारिक स्पष्टीकरण पर अभी तक कोई विस्तृत बयान जारी नहीं किया गया है।

    Downdetector के आंकड़ों से पता चला कि शिकायतों में तेजी से वृद्धि हुई - शुरुआत में लगभग 3,500 रिपोर्ट से बढ़कर कुछ ही घंटों में 11,000 से अधिक हो गईं, जो व्यापक सेवा व्यवधान की ओर इशारा करती हैं।

     

    प्लेटफॉर्म के अनुसार, लगभग 73% उपयोगकर्ताओं ने वेबसाइट संबंधी समस्याओं की सूचना दी, 18 फीसदी ने वीडियो स्ट्रीमिंग समस्याओं को उजागर किया और नौ फीसदी को ऐप संबंधी त्रुटियों का सामना करना पड़ा।