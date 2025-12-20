दुनियाभर में डाउन हुए गूगल और यूट्यूब? हजारों यूजर्स को हो रही परेशानी; सोशल मीडिया पर कर रहे शिकायत
शुक्रवार, 19 दिसंबर 2025 को यूट्यूब (YouTube) और गूगल (Google) की सेवाओं में दुनिया भर के कई देशों में बड़े पैमाने पर रुकावट (outage) देखी गई। भारत और ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। शुक्रवार, 19 दिसंबर 2025 को यूट्यूब (YouTube) और गूगल (Google) की सेवाओं में दुनिया भर के कई देशों में बड़े पैमाने पर रुकावट (outage) देखी गई। भारत और अमेरिका जैसे देशों से हजारों उपयोगकर्ताओं ने इन सेवाओं के ठप होने की शिकायत की है।
व्यवधान ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म डाउनडिटेक्टर के डेटा से शिकायतों में अचानक वृद्धि देखी गई, लेकिन Google की ओर से अभी तक व्यवधान के कारण या बहाली की समय-सीमा के बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।
रिपोर्टों के अनुसार, यूट्यूब का संचालन काफी हद तक फिर से सामान्य हो गया है। शिकायतों की संख्या, जो चरम पर 11,000 से अधिक पहुंच गई थी, अब काफी कम हो गई है। उपयोगकर्ताओं को 'एरर 502' (Error 502) का सामना करना पड़ा, जिसमें वीडियो लोड होने में देरी, सर्वर कनेक्शन की समस्या और ऐप का अचानक बंद होना शामिल था।
यूट्यूब के अलावा, गूगल सर्च (Google Search) और यूट्यूब टीवी (YouTube TV) में भी व्यवधान दर्ज किए गए। गूगल की ओर से इस आउटेज के सटीक कारण या आधिकारिक स्पष्टीकरण पर अभी तक कोई विस्तृत बयान जारी नहीं किया गया है।
Downdetector के आंकड़ों से पता चला कि शिकायतों में तेजी से वृद्धि हुई - शुरुआत में लगभग 3,500 रिपोर्ट से बढ़कर कुछ ही घंटों में 11,000 से अधिक हो गईं, जो व्यापक सेवा व्यवधान की ओर इशारा करती हैं।
प्लेटफॉर्म के अनुसार, लगभग 73% उपयोगकर्ताओं ने वेबसाइट संबंधी समस्याओं की सूचना दी, 18 फीसदी ने वीडियो स्ट्रीमिंग समस्याओं को उजागर किया और नौ फीसदी को ऐप संबंधी त्रुटियों का सामना करना पड़ा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।